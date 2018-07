Công an, bộ đội ngâm mình trong nước giúp dân chống lũ

(Dân Việt) Hình ảnh về lực lượng công an “chìm nổi” cùng người dân huyện Tiên Yên, Ba Chẽ (Quảng Ninh) trong nước lũ khiến người xem ấm lòng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 khiến nhiều địa phương thuộc huyện Ba Chẽ, và Tiên Yên (Quảng Ninh) chìm trong biển nước, bị chia cắt. Các lực lượng công an tại địa phương đã tăng cường giúp dân chống lũ, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lực lượng công an huyện Tiên Yên huy động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân.

Ngày 19.7, do lũ dâng cao, một số nơi thuộc huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) chìm trong biển nước, nhiều nhà dân bị ngập lụt, chợ trung tâm phải di dời. Trước tình hình đó, Công an huyện Tiên Yên đã huy động các cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, di dời các hộ dân tới nơi an toàn. CSGT huyện Tiên Yên đã huy động toàn bộ lực lượng, trực tiếp hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông qua lại an toàn. Ngoài ra, CSGT cũng huy động 4 xe ô tô của đơn vị, trực tiếp vận chuyển tài sản cho người dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và lũ quét.

Công an "chìm nổi" cùng người dân trong nước lũ.

Còn tại địa bàn huyện Ba Chẽ, nước lũ dâng cao khiến các cầu tràn và điểm thấp trũng bị ngập lụt; nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 330 cũng bị ngập, giao thông bị chia cắt; nhiều nhà dân bị ngập lụt.

Mau chóng di dời các hộ gia đình đến vị trí an toàn, hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Công an huyện Ba Chẽ đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn hỗ trợ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm di chuyển người, tài sản đến vị trí an toàn. Đến 14h ngày 19.7, đã có 192 hộ dân bị ngập lụt và có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng công an luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân

Đến thời điểm hiện tại, nước lũ trên các địa bàn thuộc hai huyện miền Đông tỉnh Quảng Ninh đã rút. Các lực lượng chức năng tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Chẽ đã huy động lực lượng gần 250 cán bộ, chiến sĩ xuống các xã, thị trấn giúp dân khắc phục hậu quả.