Công an triệu tập người nước ngoài bị tố sàm sỡ cô gái trong thang máy

(Dân Việt) Người đàn ông bị tố sàm sỡ một cô gái trong thang máy chung cư Imperia Garden-Aden được xác định là người Hàn Quốc. Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập người này lên làm việc.

Chiều 21/5, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệu tập người đàn ông nước ngoài lên làm việc, để làm rõ thông tin ông này bị tố cáo có hành vi sàm sỡ 1 người phụ nữ trong thang máy chung cư Imperia Garden-Aden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) hôm 19/5.

Theo vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, trong ngày hôm qua (20/5), đơn vị đã ký giấy triệu tập người này lên làm việc, tuy nhiên người này nói say xỉn không nhớ những gì đã xảy ra.

Khu chung cư được cho là nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Một lãnh đạo khác thuộc Công an quận Thanh Xuân cho hay do vụ việc có liên quan tới người nước ngoài, nhạy cảm, nên đơn vị vẫn đang đợi ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Theo Báo Người Lao Động, người đàn ông nước ngoài bị tố có hành vi sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư này có quốc tịch Hàn Quốc.

Trước đó, Ban Quản lý chung cư Imperia Garden-Aden nhận được phản ánh của cư dân bày tỏ bức xúc trước hành vi được cho là không đúng mực, sàm sỡ cô gái trong thang máy của một người nước ngoài, xảy ra chiều ngày 19/5.

Qua kiểm tra dữ liệu trong camera an ninh của chung cư, Ban Quản lý chung cư bước đầu xác định người khách nước ngoài này hiện đang thuê phòng tại tòa tháp B của chung cư và thang máy nơi xảy ra vụ việc là B08.

Sau đó, Ban Quản lý chung cư đã thông báo đến cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung đã khẩn trương vào cuộc, hướng dẫn cư dân viết đơn trình báo theo đúng quy định, đồng thời tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, điều tra vụ việc.

Hiện, Ban Quản lý chung cư Imperia Garden-Aden và Công an quận Thanh Xuân đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, tăng cường giám sát hệ thống camera để phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tương tự và các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khác trên địa bàn.