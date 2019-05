Công bố danh tính phụ huynh có con được nâng điểm: Ảnh hưởng quyền nhân thân?

(Dân Việt) Chiều nay (9.5), liên quan đến việc có nhiều cán bộ, công chức viên chức có con được nâng điểm trong kỳ thi trung học quốc gia năm 2018, đại diện Bộ Nội vụ đã trả lời một số câu hỏi của báo chí.

Theo đó, ông Nguyễn Tự Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức - cho rằng, quy định pháp luật đã rất rõ. Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Về việc có nên công khai tên tuổi, chức danh của những cán bộ, công chức, viên chức này không? Ông Long cho rằng: Vấn đề là công bố danh tính để làm gì nếu các đồng chí đó có hành vi vi phạm sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật.

Quy định về pháp luật hình sự, hành chính nếu phát hiện ra hành vi vi phạm có việc là tác động để chạy điểm thì xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Tự Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức trả lời câu hỏi của báo chí.

"Lúc đó đương nhiên có công bố danh tính hay không ở giai đoạn tố tụng nào theo quy định pháp luật. Còn ngược lại, nếu chúng ta thấy việc công bố danh tính thì cần cân nhắc nhiều vấn đề. Phải dựa vào hành vi vi phạm chứ không ảnh hưởng đến quyền nhân thân của các đồng chí", ông Long nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, đầu tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. 210 bài trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu can thiệp được đưa đi giám định. Kết quả 140 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục xác định điểm thi của 64 thí sinh, trong đó có 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Có thí sinh điểm thi ba môn xét tuyển đại học được tăng lên tới 26,45.

Theo quy chế, điểm chấm thẩm định là chính thức và sử dụng thay thế cho điểm thi THPT quốc gia công bố vào tháng 7/2018. Kết quả này được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để trường cao đẳng, đại học tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu Sở Giáo dục Hòa Bình cập nhật kết quả chấm thẩm định của 64 thí sinh lên hệ thống phần mềm quản lý thi, xét lại tốt nghiệp THPT. Sở Giáo dục Hòa Bình phải thông báo kết quả đã được cập nhật cho các đại học, học viện, cao đẳng, nơi thí sinh có liên quan đang theo học để xử lý theo quy định.