CSGT ngăn không cho nhảy cầu, cô gái vẫn đòi tự tử

(Dân Việt) Sau khi CSGT và bảo vệ cầu ngăn không cho nhảy cầu Chương Dương, cô gái trẻ vẫn tiếp tục đòi tự tử.

Các chiến sĩ CSGT và bảo vệ cầu kịp thời ngăn cô gái trẻ nhảy cầu tự tử.

Ngày 22.1, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Hà Nội) đã bàn giao một cô gái trẻ có ý định nhảy cầu tự tử trên cầu Chương Dương cho Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) để xác minh, bàn giao lại cho thân nhân cô gái.

Thông tin từ Đội CSGT số 5, khoảng 10h30 ngày 22.1, khi đang làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm đại úy Nguyễn Đăng Mạnh, trung úy Bùi Tuấn Việt và bảo vệ cầu Lê Minh Khôi nhận được tin báo có một cô gái đang chuẩn bị tự tử.

Nhận được tin, các chiến sĩ CSGT và bảo vệ cầu lập tức chạy lên kiểm tra thì phát hiện cô gái trẻ trèo qua lan can ở nhịp cầu số 10 theo hướng từ Long Biên đi nội thành.

Trước tình thế nguy cấp, tổ công tác đã sử dụng mô tô chuyên dụng và chạy bộ tới nơi cô gái đang tìm cách tự tử.

Khi tổ công tác tới nơi, cô gái đã trèo qua lan can cầu Chương Dương và đang kêu khóc. Lập tức tổ công tác cùng một số quần chúng nhân dân áp sát kéo tay cô gái đưa qua lan can vào bên trong cầu an toàn.

Sau khi chiến sĩ CSGT động viên, cô gái đồng ý về chốt CSGT ở đầu cầu. Tuy nhiên, tại chốt của CSGT cô gái vẫn kêu khóc nói rằng không muốn sống nữa và tiếp tục đòi tự tử. Cô gái cũng nhất quyết không khai tên tuổi và quê quán.

Tổ công tác Đội CSGT số 5 đã báo cáo chỉ huy đội và bàn giao cô gái cho Công an phường Ngọc Lâm.