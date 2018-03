Cục Hàng không lên tiếng vụ người tâm thần lên máy bay ở Vinh

(Dân Việt) Liên quan đến vụ nam thanh niên đang điều trị bệnh tâm thần "vượt rào" an ninh và lên máy bay ở sân bay Vinh (Nghệ An) ngày 5.3, Cục Hàng không Việt Nam đã có thông tin chính thức.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 3.3.2018, khi chuyến bay VN1265 chặng bay VII-SGN (dự kiến cất cánh 12h55 cùng ngày), tiếp viên trưởng phát hiện hành khách Lê Ngọc Tài lên tàu bay không có thẻ hành khách lên tàu bay (boarding pass).

Ngay lập tức, tiếp viên trưởng chuyến bay đã phối hợp với nhân viên tài liệu phục vụ chuyến bay kiểm tra, xác định hành khách lên tàu bay không có tên trong danh sách hành khách chuyến VN1265. Sau đó, nhân viên tài liệu đã thông báo cho lực lượng an ninh hàng không về sự việc.

Cảng hàng không Vinh (Nghệ An).

Nhận được thông tin, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không lên tàu bay áp giải đối tượng xuống tàu bay để xử lý. Vụ việc làm chuyến bay VN1265 cất cánh chậm 39 phút so với kế hoạch và gây uy hiếp nghiêm trọng đến an ninh hàng không.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảng vụ hàng không miền Bắc đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập Tổ công tác gồm: Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Bắc và Đại diện Cảng vụ hàng không miền Bắc tại Vinh để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, đối tượng vi phạm được xác định đang điều trị bệnh tâm thần nên đã được lực lượng chức năng cho về nhà và không xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 11 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá sự việc nêu trên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là sự cố uy hiếp nghiêm trọng tới an ninh, an toàn hàng không.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh, điều tra, Cục Hàng không Việt Nam quyết định:

Xử phạt tiền mức tối đa 40 triệu đồng đối với Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Vinh về hành vi vi phạm không thực hiện đúng chương trình an ninh hàng không đã được phê duyệt quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 25, Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30.10.2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Xử lý vi phạm đối với Cảng HKQT Vinh với hình thức khuyến cáo bằng văn bản về việc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật, tài liệu hướng dẫn liên quan đến hoạt động vận tải hàng không theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 85/2015/TT-BGTVT ngày 31.12.2015 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không.

Cảng vụ hàng không miền Bắc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân: 4 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không với lỗi hành vi quy định tại điểm c khoản 4 điều 15 Nghị định 147 với mức phạt tiền 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn 2 tháng; 1 nhân viên phục vụ hành khách của Cảng HKQT Vinh với lỗi hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 147 với mức phạt tiền 4 triệu đồng.

Cảng vụ Hàng không Việt Nam cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác an ninh hàng không tại Cảng HKQT Vinh cần khắc phục.

Đó là, hệ thống camera giám sát cần được rà soát sửa chữa những đầu bị hỏng và lắp đặt bổ sung về số lượng để phục vụ công tác đảm bảo an ninh hàng không; hệ thống hàng rào an ninh hàng không cần rà soát và xây dựng lại đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy định; cần xem xét lại việc bố trí lực lượng kiểm soát an ninh hàng không thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh sân đỗ tàu bay. Cảng HKQT Vinh phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định trong chương trình an ninh hàng không đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thanh tra, kiểm tra đột xuất Cảng HKQT Vinh và một số cảng hàng không, sân bay trong phạm vi toàn quốc về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không theo chương trình an ninh hàng không đã được phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không dân dụng.