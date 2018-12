Cục Hàng không thông tin vụ máy bay VietJet Air quay đầu, đáp nhầm đường băng

(Dân Việt) Sau khi máy bay cất cánh ít phút, tổ bay phát hiện có cảnh báo kỹ thuật nên quay lại sân bay Cam Ranh, nhưng lại đáp nhầm đường băng.

Hành trình lạ của chuyến bay VJ689 trên flightradar24.com Liên quan tới chuyến bay VJ689 phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Cam Ranh và đáp nhầm đường băng vào trưa 25/12, Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông cáo báo chí cho biết, chuyến bay VJ689 của hãng hàng không VietJet Air dự kiến từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh đi Cảng HKQT Tân Sơn Nhất lúc 11h14 ngày 25/12. Tuy nhiên, sau khi máy bay cất cánh ít phút, tổ bay phát hiện có cảnh báo kỹ thuật. Tổ lái đã quyết định cho tàu bay quay lại, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cam Ranh. “Trong quá trình tiếp cận, tổ bay hạ cánh nhầm xuống đường băng đã thi công xong nhưng chưa đưa vào khai thác”, Cục Hàng không Việt Nam thông tin. Rất may, hãng hàng không VietJet Air và Cảng HKQT Cam Ranh đã thực hiện các quy trình khai thác để đưa toàn bộ hành khách xuống tàu bay an toàn. Ngay trong chiều 25/12, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã vào Cam Ranh trực tiếp chỉ đạo tổ điều tra sự cố. Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đình chỉ tổ bay VJ689 nhằm phục vụ công tác điều tra; đình chỉ công tác đối với người chịu trách nhiệm chính của VietJet liên quan đến việc khai thác; dừng tăng chuyến đối với hãng hàng không VietJet Air để rà soát đánh giá lại vấn đề khai thác; thực hiện giám sát đặt biệt với VietJet tại 4 cảng hàng không quốc tế là: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh và Đà Nẵng. Trước đó, ngay trong đêm Noel, 24/12, nhiều hành khách trên chuyến bay VJ861 của VietJet Air đã có một phen lo sợ khi máy bay gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan thay vì đúng lịch trình là bay từ Seoul (Hàn Quốc) về thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông tin từ VietJet Air, chuyến bay VJ861 khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) đi TP.HCM tối 24/12. Sau khi cất cánh được khoảng 2 tiếng, cơ trưởng quyết định hạ cánh xuống Đài Bắc (Đài Loan) để kiểm tra do phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại buồng hàng sau. Sau khi dỡ hành lý, kiểm tra và xác định không có cháy và cảnh báo của truyền cảm báo khói là báo giả và tình trạng máy bay bình thường, tổ bay đã tiếp tục thực hiện hành trình và về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h20 ngày 25/12. Cách đây khoảng 1 tháng, chuyến bay có số hiệu VJ356 của VietJet Air cũng gặp sự cố nghiêm trọng ở Buôn Ma Thuột khi văng 2 lốp trước lúc hạ cánh. Sự việc xảy ra tối 23/11 với máy bay VN-A653 do Airbus sản xuất, VietJet Air mới tiếp nhận 2 tuần trước và chỉ mới khai thác 8 chặng bay thì gặp sự cố.

