Cùng Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ngược lũ vào bản Tủ

(Dân Việt) Vừa đến UBND huyện Văn Chấn, không chờ mưa ngớt, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - bà Phạm Thị Thanh Trà đã giục mọi người lên đường. 20km từ trung tâm huyện đến xã Sơn Lương mà chúng tôi đã đi qua gian nan như cả ngàn cây số...

Bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn là điểm đầu tiên mà Bí thư Trà nóng lòng muốn tới, dù bản này đang bị cô lập trong nước lũ. Thông tin vào sáng 21.7, bản Tủ đã có 20 hộ bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, hàng chục hộ khác đang gắng gượng trong hoàn cảnh đói – khát. “Chúng ta phải vào đó (bản Tủ) bằng được! Không để người dân phải thiếu chỗ ở, thiếu ăn và nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân", Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói.

Và thế là, từ điểm xe ô tô không thể đi, Bí thư Trà cùng đoàn công tác đi bộ một quãng đường dài để tiến vào bản Tủ.

Khung cảnh hoang tàn nơi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đến.

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ mất mát cũng người dân xã Sơn Lương.

Đoàn tới thăm và cứu đói tạm thời cho gia đình anh Sa Văn Quyền (bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn).

Bí thư Trà động viên người già.

San sẻ yêu thương tới những cháu nhỏ.

Cái ôm siết ấm lòng người dân bản Tủ với nữ Bí thư.

Đến đâu cũng gặp những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 và nhân dân địa phương giúp dân tìm kiếm cháu bé mất tích ở bản Bó Sưu.

Trực tiếp đến kiểm tra thực địa tại xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu huyện Văn Chấn cần thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” kịp thời hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Trước mắt, huyện và xã Sơn Lương cần phối hợp tốt với các lực lượng chức năng huy động lực lượng ưu tiên tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết và mất tích do thiên tai; tiếp tục huy động lực lượng tham gia dọn dẹp nơi ở, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn; chỉ đạo chính quyền các xã, thị trấn cùng với nhân dân khẩn trương tìm quỹ đất xây dựng nhà mới cho số hộ dân bị mất nhà cửa, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.