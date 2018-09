Cuộc đời buồn tủi của bé gái 13 tuổi bị ép quan hệ tình dục đến sinh con

Theo mẹ đi chơi, cháu N bị Dương Minh Thành dùng dao khống chế, ép quan hệ tình dục. Sau đó, cháu N phải nghỉ học, làm mẹ đơn thân khi mới 13 tuổi đầu. Sự việc bị phát giác, Thành vẫn nhởn nhơ, thoái thác trách nhiệm. Bức xúc, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Sinh con ở tuổi 13

Câu chuyện cháu Đ.T.T.N (13 tuổi, trú tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) bị hiếp dâm, phải nghỉ học và sinh con ở tuổi 13 đã làm xôn xao dư luận nhiều tháng nay. Người dân thị trấn Gò Quao xót xa mỗi khi nhắc đến bi kịch của N. Họ xót thương cho bé gái bao nhiêu thì lại càng căm phẫn đối tượng Thành bấy nhiêu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/5/2017, khi cháu N cùng mẹ là chị Đ.N.C (42 tuổi) lên phòng trọ của người dì ruột ở ấp Hội Thanh (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) chơi. Trong lúc ở nhà một mình, cháu N bị Dương Minh Thành (29 tuổi, ở cùng dãy trọ, là đồng hương của cháu N) dùng dao khống chế, ép cháu quan hệ tình dục.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Thành đe dọa sẽ sát hại cháu N nếu cháu N nói ra. Bị đe dọa, cháu N chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói với bất kỳ ai. Nhiều tháng sau, khi đang học môn thể dục thì cháu N bỗng nhiên ngất xỉu. Lập tức, cháu được các thầy cô giáo đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi làm các thủ tục khám chữa bệnh, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện cháu N đang mang thai ở tuần thứ 17.

Cháu N phải làm mẹ ở tuổi 13 sau khi bị gã đồng hương khống chế, giở trò đồi bại. Ảnh: Hoàng Duyên

“Nghe tin con mang thai, tôi tất bật chạy đến bệnh viện, gặng hỏi con thì được con tâm sự rằng đã bị Thành hãm hiếp khi đi chơi cùng tôi. Trước hành vi bất nhân của Thành, gia đình tôi đã tìm nam thanh niên này để hỏi chuyện. Thành thừa nhận đã hãm hiếp N, đồng thời chối bỏ trách nhiệm, nên gia đình tôi đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Tháng 2/2018, N sinh bé trai nặng 3,7kg. Theo kết quả xét nghiệm ADN, đứa trẻ chính là con ruột của Thành…”, chị C nói trong tâm trạng xót xa.

Mong được đến trường

Ngồi chăm chút cho con trai 7 tháng tuổi uống sữa, nét mặt của cháu N bỗng trùng xuống khi có người lạ nhắc đến tên kẻ đã hãm hại cuộc đời mình. Trên khuôn mặt trẻ thơ của cháu hiện rõ sự căm phẫn. Cháu N cho biết, vụ việc đã khiến cháu bị ám ảnh hơn 1 năm qua.

Tuổi thơ của cháu N vốn chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh khi vừa chào đời chưa được bao lâu thì người cha đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ con cháu đi theo người đàn bà khác. Sau nhiều lần níu kéo chồng không thành, chị C đành nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận một mình nuôi con trong khó khăn, vất vả. Cũng từ đó đến nay, cháu N chưa một lần được gặp lại cha mình.

Chồng phụ bạc, mọi yêu thương được chị C dành trọn cho con. Cố gắng bươn trải làm ăn, chị C chỉ mong có thể cho con gái một cuộc sống tốt đẹp, bù đắp những thiếu thốn, mất mát mà con đang phải gánh chịu. Chị chẳng thể nào ngờ được tai họa lại giáng vào con chị. Từ ngày biết tin con bị hãm hiếp, chị C mang đơn đi khắp nơi cầu cứu các cơ quan chức năng, những mong pháp luật sẽ sớm trừng trị kẻ đồi bại.

Chị C đau đớn khi nhắc đến nghịch cảnh trớ trêu của con, cháu mình.

“Cuộc sống của cả gia đình đều trông chờ vào việc kinh doanh ở tiệm tạp hóa nhỏ. Từ khi biết tin con mang thai, sức khỏe yếu, sợ con bi quan, nghĩ quẩn nên tôi chỉ biết ở bên cạnh chăm sóc, động viên và ôm đơn cầu cứu khắp các cơ quan chức năng mong pháp luật sớm trừng trị kẻ đã hãm hại đời con mình. Cũng vì vậy mà việc buôn bán của tôi cũng phải đóng cửa vì không có vốn để tiếp tục đầu tư. Gia đình lâm vào cảnh bế tắc”, chị C nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Cũng theo chị C, trong thời gian cháu N mang thai và sinh con, Thành vẫn đi làm. Khi chị đến nói chuyện với Thành, lập tức nam thanh niên này chối bỏ trách nhiệm. Vậy là chị C lại gồng lưng gánh vác nuôi hai mẹ con cháu N. Để có tiền trang trải cho 3 mẹ con, bà cháu, hàng ngày ngoài việc bán hàng tạp hóa, chị C còn đi rửa bát thuê để kiếm thêm thu nhập.

“Cháu N vốn ngoan ngoãn, vô tư, hay nói cười. Nhưng kể từ ngày biết tin mình mang thai, tâm tính của cháu cũng thay đổi hẳn. Cháu tỏ ra mặc cảm, tự ti, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, sợ hãi khi nhắc đến quá khứ. Chúng tôi thương cảm cho gia đình cháu lắm. Chỉ mong hai mẹ con cháu sớm vượt qua cảnh trớ trêu này…”, bà H (hàng xóm gia đình nạn nhân) nói.

Nhắc đến nguyện vọng của mình, cháu N ngước khuôn mặt nhòa lệ nhìn con trai đang ngủ trên tay, trải lòng: “Cháu thấy khá hơn khi nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Cháu muốn được sớm trở lại trường tiếp tục việc học để sau này có cái nghề kiếm tiền phụ mẹ, chăm con. Mẹ đã vất vả vì cháu quá nhiều rồi!”.

Mới đây, TAND huyện Củ Chi đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Dương Minh Thành với tội danh “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”. Với tội danh nói trên, Thành bị HĐXX tuyên phạt mức án 6 năm tù giam.