Đà Nẵng: Người đàn ông đấm vào mặt nữ y tá đang trực ở bệnh viện

(Dân Việt) Khi đang trực ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, một nữ y tá đã bị một người đàn ông bất ngờ xông tới đấm thẳng vào mặt.

Ngày 4.10, qua hình ảnh được ghi lại bằng camera tại bàn tiếp đón của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng, vào khoảng 2h50 ngày 3.10, một nữ y tá khi đang ngồi trực tại đây đã bị một người đàn ông lao vào đấm thẳng vào mặt và có nhiều hành vi đe dọa khác.

Theo hình ảnh từ camera và lời kể của một số nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, một người đàn ông đã bất ngờ xông tới bàn trực và tóm cổ nữ nhân viên y tá, dùng tay đấm thẳng vào mặt chị này. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn chỉ tay vào mặt cô và có những lời lẽ và hành động đe dọa khác.

Hình ảnh cắt từ camera Bệnh viện Đà Nẵng ghi lại cảnh người đàn ông đấm vào mặt nữ y tá. Ảnh: Đình Thiên

"Người đàn ông này có thể là người nhà của bệnh nhân đang chữa trị trong bệnh viện. Không hiểu vì lý do gì người này rất hung dữ và hành hung y tá bệnh viện. Phải sau khi an ninh bệnh viện xuất hiện và một người đàn ông khác vào can ngăn, người đàn ông này mới dừng việc hành hung và chửi bới", một người chứng kiến sự việc cho biết.

Liên quan đến sự việc này, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã xác nhận có sự việc trên xảy ra. Tuy nhiên, vị này từ chối cung cấp cụ thể nội tình sự việc và cho biết, bệnh viện bỏ qua sự việc.

"Việc đó bây giờ không ảnh hưởng đáng kể gì hết và nhân viên bị hành hung cũng không muốn khai báo nữa, nên bệnh viện chỉ đạo không xử lý vụ việc. Do cô nhân viên nói không muốn làm, không muốn khai báo nên chúng tôi thôi không làm, vì vậy cũng không biết người hành hung là ai", bác sĩ Trung nói.