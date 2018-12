Đại gia Xuân Trường nói "mời cũng chẳng làm" siêu dự án ở chùa Hương

Mặc dù ông Nguyễn Văn Trường nhiều lần khẳng định “không quan tâm” nhưng qua các văn bản DN Xuân Trường gửi UBND TP.Hà Nội trước đây, lại thể hiện những đề xuất khá cụ thể. Cụ thể, ngay tại văn bản đầu tiên số 212/CV-DNXT gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP.Hà Nội ngày 25.7.2018, do ông Nguyễn Văn Trường ký đã có đoạn: “Doanh nghiệp khẳng định rằng nếu TP.Hà Nội đồng ý, chúng tôi sẽ đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng bao gồm các hạng mục chính”. Còn tại công văn số 5630/KH&ĐT-NNS ngày 4.9.2018 của Sở KHĐT gửi UBND TP.Hà Nội thì lại cho biết tại cuộc họp liên ngành ngày 14.8.2018 để nghe ý kiến về dự án, thành phần tham dự có cả DN Xuân Trường. Đặc biệt mới đây nhất, ngày 7.11.2018, tại công văn số 315/CV-DNXT gửi Thường trực Thành ủy và UBND TP.Hà Nội kèm bản tóm tắt dự án, cũng do ông Nguyễn Văn Trường ký thì ngoài 4 phần việc như đã đề xuất lần trước, ông Trường còn bổ sung các hạng mục “khủng” khác. Ngoài ra ông Trường cũng đề xuất hình thành tuyến đường du lịch tâm linh nối Thủ đô Hà Nội với cố đô Hoa Lư, Ninh Bình đi qua các Khu du lịch do DN Xuân Trường xây dựng...