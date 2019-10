Đại tá 47 tuổi 2 lần nhận bổ nhiệm Giám đốc Công an trong 6 tháng

(Dân Việt) Đại tá Lê Ngọc Châu sau hơn 6 tháng giữ chức Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đã được điều động, luân chuyển giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lê Ngọc Châu (ảnh An ninh Hải phòng).

Đại tá Lê Ngọc Châu được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thay cho Đại tá Vũ Thanh Chương. Đại tá Chương được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Đại tá Chương sinh năm 1968, quê Thái Thụy, Thái Bình. Trước đó ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng. Vào tháng 7/2018, ông nhận quyết định bổ nhiêm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lê Ngọc Châu, tân Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương sinh năm 1972 (47 tuổi), quê Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ luật.

Vào tháng 3/2019, khi đang trên cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), ông nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng (thay Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nghỉ hưu).

Sau hơn 6 tháng trên làm Giám đốc Công an TP. Hải Phòng, chiều ngày 3/10, ông đã nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hải Dương.