Dân tố bị phá hoại bò sữa: Vì sao không khởi tố vụ án hình sự?

(Dân Việt) Thông tin từ công an huyện Tam Đảo, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) huyện này đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về nội dung công dân Nguyên Văn Tư – người bị phá hoại bò sữa ở Bồ Lý – tố cáo.

Cụ thể, trong thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố do đại tá Trần Đức Nha – Trưởng công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) gửi tới ông Nguyễn Văn Tư, cơ quan CSĐT công an huyện Tam Đảo cho biết, cơ quan này quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 95 với nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tư (thôn Cầu Chang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo) do không có sự việc phạm tội xảy ra, hành vi không cấu thành tội phạm.

Cụ thể, ngày 24.9.2016, cơ quan CSĐT công an huyện Tam Đảo nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tư.

Ông Tư tố cáo Trần Văn Hùng (SN 1985, thôn Cầu Chang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) về việc: Tháng 11.2015, Hùng có mời các hộ dân nuôi bò sữa tập trung và thông báo việc các hộ ký nhận đủ 12 triệu 500 nghìn tiền hỗ trợ nhưng Hùng thu của các hộ nuôi bò sữa mỗi hộ 6 triệu 500 nghìn để làm hồ sơ, còn các hộ thực nhận 6 triệu đồng, còn các hộ nếu không nhận thì hủy bỏ dự án.

Các hộ gia đình không đồng ý bỏ về, sau một thời gian, Hùng lại mời tập trung các hộ nuôi bò sữa thống nhất khi nào nhận tiền hỗ trợ thì mỗi hộ nộp cho Hùng 4 triệu để lo làm hồ sơ.

Do ông Tư và các hộ dân sợ không nhận được tiền nên đã đồng ý. Sau đó một thời gian được nhận tiền hỗ trợ, Hùng đã thu của ông Tư và các hộ nuôi bò sữa mỗi hộ 4 triệu đồng.

Ông Tư cho rằng việc Hùng thu tiền như thế là không đúng, do đó ông Tư làm đơn tố cáo và đề nghị xử lý anh Hùng theo quy định của pháp luật.

Đàn bò sữa nhà ông Tư liên tiếp bị cắt tia máu dưới bụng khiến chúng chết dần, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT công an huyện Tam Đảo đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo trên. Căn cứ kết quả điều tra và những quy định liên quan, cơ quan CSĐT công an huyện Tam Đảo đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với nội dung đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Tư.

Trước đó, Dân Việt nhận được đơn cầu cứu của ông Tư về việc tài sản của gia đình liên tiếp bị kẻ xấu phá hoại.

Theo trình bày của ông Tư, vào 22 giờ đêm một ngày đầu tháng 4.2016, khu lán trại nuôi bò sữa nhà ông bất ngờ bốc lửa và cháy. Sau vụ hỏa hoạn, gia đình đã bị thiệt hại nặng nề vì toàn bộ thiết bị nuôi bò và máy móc chăm sóc bò bị hư hỏng hết với tổng giá trị khoảng hơn 100 triệu đồng.

Trong vụ hỏa hoạn này, rất may gia đình đã kịp chuyển 9 con bò sữa và 3 con bò vàng trong chuồng ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ sau vụ cháy đó 20 ngày, đàn bò sữa nhà người đàn ông sinh năm 1973 này lại bị kẻ xấu cắt tia máu dưới bụng khiến 5 con bò sữa đang kỳ mang thai và cho khai thác sữa bị chết. Thiệt hại lần này vô cùng nặng nề, khoảng 400 triệu đồng.

Cơ quan công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã vào cuộc điều tra nhưng đến thời điểm hiện tại, trao đổi với PV NTNN, ông Tư nói trong vô vọng “gia đình chúng tôi vẫn chưa biết ai là thủ phạm gây ra vụ việc”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.