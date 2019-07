Đằng sau "tiếng tăm" dữ dội, ông Trần Bắc Hà lâm cảnh đắng cay

(Dân Việt) Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV từng trải qua một thời hoàng kim “thét ra lửa”, trong khi con trai Trần Duy Tùng là đại gia tên tuổi có tiếng trên quê hương Bình Định nhưng tất cả đều đã dính vòng lao lý. Ngày 18/7, ông Trần Bắc Hà được xác nhận tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều nay 18/7, trả lời phóng viên Dân Việt, người thân của ông Trần Bắc Hà cho biết, chỉ mới đọc thông tin ông Hà tử vong được đăng tải trên báo chí, chứ chưa nghe cơ quan có thẩm quyền thông báo cụ thể vụ việc.

Trong khi đó, theo lãnh đạo thôn An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), ông Trần Bắc Hà là con trai của liệt sĩ Trần Đình Châu và trong gia đình ông có rất nhiều anh em, họ hàng công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, từ khi ông Hà bị bắt cho đến nay, người dân ở quê hương cũng không nghe thông tin gì về ông Hà.

Hoành tráng với quê hương

Quê gốc ông Trần Bắc Hà là xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), thời còn đường chức, người dân địa phương luôn "choáng ngợp" với những chuyến về quê của ông cùng nhiều bạn bè, ô tô nối hàng dài.

Khu lưu niệm của gia đình liệt sĩ Trần Đình Châu (cha ruột ông Trần Bắc Hà) xây dựng bề thế tại làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh), đây là nơi lưu giữ những di vật của gia đình, các hình ảnh công trình và chương trình do gia đình ông Hà cùng nhà hảo tâm đã tài trợ trên quê hương Hoài Ân.

Ngôi Trường Mầm non Ân Thạnh - Điểm trường Trần Đình Châu (ngôi trường mang tên cha ruột ông Trần Bắc Hà) được xây dựng với đầy đủ tiện nghi học tập, khuôn viên, khu vui chơi dành cho trẻ em. Theo tấm bảng lưu niệm được gắn tại trường, đây là công trình Ngân hàng BIDV kính tặng nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống BIDV (1957 - 2012).

Ngôi trường mang tên cha ruột ông Trần Bắc Hà.

Thời đương chức tại BIDV, ông Trần Bắc Hà cùng gia đình bỏ kinh phí và đứng ra vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng và sửa chữa nhiều công trình tại xã Ân Thạnh như: trường học, đình làng, khu di tích, cổng chào…

Người dân tại làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh) cho hay, ông Hà hiếm khi về quê, chỉ thỉnh thoảng có giỗ trong gia đình, dòng tộc… mới thấy ông xuất hiện cùng với rất đông quan khách. Tuy nhiên, sau khi về hưu mỗi lần có dịp về quê, ngoài việc về Hoài Ân, ông Hà rất hay lui tới ghé thăm dự án Quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh Linh Phong (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) rộng 56,65ha, tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng (vẫn đang trong quá trình thi công).

Trước đây, khi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, ông Hà từng được biết đến là người đứng ra kêu gọi xã hội hóa để đầu tư dự án khủng này.

Gia đình ông Hà kinh doanh gì ở Bình Định?

Ông Trần Bắc Hà và vợ là bà Ngô Kim Lan có hai người con gồm: con gái là Trần Lan Phương (37 tuổi) và con trai Trần Duy Tùng (35 tuổi). Những người trong gia đình ông Hà từng nắm giữ trong tay khối tài sản khá đồ sộ như: Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú (cả 3 doanh nghiệp đều có địa chỉ tại 01 đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định).

Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn là chủ sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn, được công nhận chuẩn 4 sao. Resort này tọa lạc tại khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, bao gồm hàng chục nhà lưu trú, quán Bar Royal Club, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng kinh doanh thực phẩm, cà phê, quầy hàng lưu niệm… Hiện giá đất khu vực xung quanh Resort Hoàng Gia Quy Nhơn được giao dịch trên thị trường khoảng 200- 300 triệu đồng/m2.

Cây vạn niên tùng của gia đình ông Trần Bắc Hà trồng tại khu lưu niệm ở xã Ân Thạnh.

Thành lập vào tháng 10/2009, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do bà Ngô Kim Lan làm chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật. Tháng 12/2017, bà Lan bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình tại Công ty cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ở TP.HCM).

Con gái ông Hà là bà Trần Lan Phương thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng vào năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Đến cuối năm 2017, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng và Công ty CP Tập đoàn An Phú cùng một doanh nghiệp khác được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại khu "đất vàng" K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương (TP.Quy Nhơn). Dự án này có diện tích đất khoảng 10.840 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng. Năm 2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai như đúng cam kết.

Tháng 12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành phong tỏa tài sản các công ty của gia đình ông Trần Bắc Hà để phục vụ công tác điều tra.

Tại số 01 Hàn Mặc Tử là khu khách sạn, resort hạng sang... nằm ven biển Quy Nhơn.

Tuy còn trẻ tuổi nhưng ông Trần Duy Tùng sở hữu Công ty CP Tập đoàn An Phú với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tại Bình Định, Công ty CP Tập đoàn An Phú đầu tư nhiều dự án khủng như: Khu đô thị thương mại An Phú ở TP.Quy Nhơn có tổng diện tích quy hoạch rộng khoảng 37.069 m2, tổng vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng; Dự án quần thể du lịch lịch sử - sinh thái - tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong (xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) có vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng…

Không chỉ vậy, tại Cảng Quy Nhơn sau giai đoạn cổ phần hóa, ông Trần Duy Tùng cũng từng là cái tên được nhắc đến với vai trò “yếu nhân”. Tuy nhiên, khoảng thời gian ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu và xuất hiện “tin đồn” bị bắt, năm 2017 sau khi có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn vì lý do sức khỏe, bận bịu công việc ở Hà Nội, ông Tùng đã được chấp thuận rút khỏi thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn.

Cha con xộ khám

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét với ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh).

Bốn người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Trần Duy Tùng bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 3/2019.

Khu vực thuộc quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh Linh Phong.

Ông Trần Bắc Hà trải qua một thời hoàng kim “thét ra lửa”, có thể nói nổi danh khắp Đông Dương, trong khi con trai Trần Duy Tùng từng là đại gia nổi tiếng đất Bình Định. Những giai thoại về ông Hà khá nhiều, từ những mối quan hệ ở tầm cao, khối tài sản ngầm khổng lồ cho đến những hành động mà ít người có thể tưởng tượng như hút thuốc phì phèo, ngồi những tư thế khác lạ ngay giữa hội nghị có lãnh đạo cấp cao.

Quyền lực của ông Trần Bắc Hà và sự giàu có của gia đình ông vang danh khắp nơi, thế nhưng đằng sau hào quang ấy ông Hà cùng con trai đã dính vào lao lý. Ngày 18/7, ông Trần Bắc Hà được xác nhận đã tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.