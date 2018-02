Đảo Ngọc Phú Quốc khai trương cáp treo trên biển dài nhất thế giới

(Dân Việt) Ngày 4.2, UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group long trọng khai trương cáp treo Hòn Thơm - cáp treo trên biển dài nhất thế giới, để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán 2018.

Dự án cáp treo Hòn Thơm được khởi công vào ngày 4.9.2015, là tuyến cáp treo 3 dây, chiều dài gần 7.899,99m (phá kỷ lục thế giới của Fansipan) nối liền thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) với đảo Hòn Thơm (xã Hòn Thơm - Phú Quốc), do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, cáp có vận tốc 8,5m/giây, công suất đạt 3.500 khách/giờ. Cả tuyến cáp có 69 cabin, mỗi cabin chở được khoảng 30 khách.

Với chiều cao 160m so với mặt nước biển, cáp treo An Thới - Hòn Thơm là điểm trải nghiệm cho khách du lịch ưa thích cảm giác mạnh khi đến với Phú Quốc. Được biết, đi theo hệ thống cáp treo, Sun Group còn đầu tư xây dựng tổ hợp công viên giải trí biển, đảo với các trò chơi mạo hiểm, thể thao biển, dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái khu vực thị trấn An Thới và đảo Hòn Thơm.

Tại lễ khai trương, Hội đồng kỷ lục Guiness Thế giới cũng cấp bằng chứng nhận công nhận cáp Treo Hòn Thơm là cáp treo trên biển dài nhất thế giới.

Cũng tại buổi lễ, tập đoàn Sun Group đã trao tặng cho đội tuyển U23 Việt Nam 1 tỷ đồng, tặng quỹ đào đạo cầu thủ trẻ thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam 500 triệu đồng.

Sau lễ khai trương, cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hòn Thơm Nature Park sẽ chính thức đón khách vào ngày 12.2.2018, tức ngày 29 Tết Nguyên đán.