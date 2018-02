Đi ăn tất niên, gia chủ bị trộm 1 lượng vàng, 3 điện thoại iPhone

Nhận được thông báo nhà bị trộm, chị Ánh quay về thì phát hiện bị mất 1 lượng vàng, 3 iPhone 6, 2 điện thoại Nokia 8800, 2 điện thoại cảm ứng cùng laptop.

Hôm nay, Cơ quan Công an quận Cái Răng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ điều tra, truy xét nghi can đột nhập vào nhà của chị Mai Ngọc Ánh (34 tuổi, ngụ đường số 2, KDC Diệu Hiền, quận Cái Răng) khoắng đi nhiều tài sản.

Vụ trộm xảy ra vào khuya 13 rạng sáng 14.2.

Chị Ánh chỉ nơi bị trộm lấy tài sản

Chị Ánh cho biết, chiều 13.2, chị khoá cửa đến nhà người thân dự tiệc tất niên. Sau đó, chị nhận được thông báo nhà bị trộm nên quay về.

Căn nhà của chị Ánh có hai lớp cửa nhưng kẻ gia đã cắt khoen cửa công để vào trong sân. Sau đó, kẻ trộm đã đập kính cửa sổ, dụng kiềm cộng lực cắt khung sắt để vào bên trong. Theo lời chủ nhà, đồ đạc bên trong bị xáo trộn.

Chị Ánh kiểm tra phát hiện bị mất 1 lượng vàng, 3 iPhone 6, 2 điện thoại Nokia 8800, 2 điện thoại cảm ứng cùng laptop. Tổng số tài sản thiệt hại vào khoảng gần 100 triệu đồng. Lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, thu dấu vân tay và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tung trinh sát bắt giữ thủ phạm gây án.

Theo lời chị Ánh, chồng phải trực Tết nên có hai mẹ con ở nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng xóm nghe tiếng động bên nhà nhưng tưởng chị dọn nhà để về quê ăn Tết.