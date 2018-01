Đi xem bóng đá về, con trai châm lửa đốt nhà bố mẹ

(Dân Việt) Kết thúc trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, một người đàn ông đã về nhà bố mẹ đẻ châm lửa đốt.

Clip: Ngôi nhà bị cháy trong đêm Sáng 21/1, ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận sự việc căn nhà của ông P.V.T. (60 tuổi), trú xã Văn Thành bị thiêu rụi trong đêm. Thông tin ban đầu, vào tối 20/1, anh P.V.S (37 tuổi, con ông P.V.T.) có đi xem trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Khi kết thúc trận đấu, anh S. đã đi uống rượu sau đó cầm can xăng trở về nhà bố mẹ đẻ rồi châm lửa đốt nhà. Ngôi nhà bị cháy rụi sau khi bị anh S. châm lửa đốt. Ban đầu, anh S. chỉ đốt nhà bếp, nhưng sau đó đã lan sang nhà chính. Phát hiện sự việc, bố mẹ anh S. hô hoán người dân đến cứu giúp. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, giúp gia đình xử lý vụ việc. Hiện, chưa rõ nguyên nhân anh S.vì sao đốt nhà, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

