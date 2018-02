Điểm tự luận thi THPT quốc gia có thể không làm tròn đến 0,25

Dự thảo mới quy định điểm lẻ của tổng điểm bài thi tự luận được làm tròn đến 2 chữ số thập phân, còn quy chế cũ làm tròn đến 0,25.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm mới của dự thảo là cách chấm điểm bài thi môn tự luận với "điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân". Bài thi được chấm theo thang điểm 10. Theo quy chế thi năm 2017, bài tự luận được "lấy đến 0,25 điểm và không quy tròn điểm".

"Ở một số trường hợp, quy chế tính đến 0,25 điểm gây thiếu công bằng cho thí sinh nên quy chế mới sửa đổi cách tính này", Cục phó Quản lý chất lượng giáo dục Trần Văn Nghĩa nói.

Ông giải thích, theo quy chế cũ, những bài thi phải chấm lần 3 và cả 3 lần đều chênh lệch điểm, lớn nhất đến 2,5 thì lấy trung bình cộng của ba điểm làm điểm chính thức. Nếu bài thi có điểm các lần lần lượt là 5,75, 7 và 5 thì trung bình cộng là 5,916 và được làm tròn thành 6 điểm. Như vậy, học sinh này được lợi 0,09 điểm. Ở trường hợp khác, nếu điểm trung bình cộng của là 6,12 thì bài thi sẽ được làm tròn về 6 và học sinh bị thiệt 0,12 điểm.

"Cách tính mới giữ nguyên điểm lẻ 5,91 hay 6,12 trong ví dụ nêu trên, sẽ giúp kết quả thi được chính xác và công bằng hơn", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Cách tính điểm bài thi tự luận được sửa đổi để tạo công bằng cho thí sinh. Ảnh: Ngọc Thành

Cách tính điểm bài thi môn trắc nghiệm không thay đổi so với năm trước. Điểm trắc nghiệm được máy tính chuyển sang thang 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài. Đối với môn Toán có 50 câu trắc nghiệm, mỗi câu là sẽ tương ứng 0,2 điểm. Với đề có 40 câu, mỗi câu sẽ là 0,25 điểm.

Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng sửa đổi nhiều quy định với thí sinh tự do. Cụ thể, dự thảo bỏ quy định hồ sơ của thí sinh tự do phải có giấy khai sinh bản sao; giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú nếu những năm trước thí sinh không đủ điều kiện dự thi do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12 (điểm b, khoản 3, điều 13).

Với dự thảo mới, thí sinh tự do ngoài hồ sơ theo quy định, cần có thêm: Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao hợp lệ); Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Dự thảo bổ sung quy định đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nếu không có học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT thì phải có xác nhận của cơ sở giáo dục và đào tạo nơi đã học về việc đã hoàn thành các môn văn hóa chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải nộp bằng tốt nghiệp trung cấp (bản sao hợp lệ), không cần bằng tốt nghiệp THCS.

