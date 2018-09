Điều đặc biệt về Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua lời GS Vũ Minh Giang

(Dân Việt) "Khi mới gặp ông Trần Đại Quang thấy toát lên cái uy của một vị chỉ huy lực lượng vũ trang, đến khi tiếp xúc lại càng thấy có những điều bất ngờ" - GS –TSKH Vũ Minh Giang (Đại học Quốc hội Hà Nội) chia sẻ với PV Dân Việt.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ khi nhậm chức (ảnh quochoi.vn).

Kỷ niệm khó quên

GS Vũ Minh Giang kể với PV Dân Việt, ông có cơ duyên gặp gỡ làm quen và giữ mối quan hệ với Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tính đến nay đã hơn 16 năm. Thời điểm đó ông Trần Đại Quang là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, mang cấp hàm Đại tá.

“Bắt đầu là từ một nhận xét có tính chất cảm tính của tôi về ông và sau đó mối quan hệ của tôi với ông ngày càng thân thiết. Khi ông ở những cương vị công tác cao tôi vẫn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, làm việc và giúp ông một số việc”, GS Giang nhớ lại.

GS -TSKH Vũ Minh Giang (ảnh L.K).

“Mặc dù lúc đó cấp hàm là Đại tá nhưng trông ông có cái uy của một vị tướng. Tôi nói đùa, tuy nay là Đại tá nhưng mai kia mừng các quyết định lên tướng không kịp. Ông Quang cười bảo, thầy (chỉ công việc của GS Giang) cứ nói quá. Câu nói đùa này của tôi lúc đó có nhiều người biết. Sau đó từ năm 2003 ông được phong Thiếu tướng, rồi được thăng lên Trung tướng, Thượng tượng, đến 2012 là Đại tướng” ”, GS Giang nhờ lại nhận xét mà ông nói rằng "cảm tính"

Vẫn theo GS Giang, nếu như vẻ bề ngoài của ông Quang là sự đạo mạo thì khi tiếp xúc lại thấy ông là người rất thân thiện, giản dị và rất khiêm tốn. “Hiếm có người mà ở cương vị cao (là Bộ trưởng Bộ Công an, sau là Chủ tịch nước) tôi gọi điện (có việc mới gọi) do bận nên ông không nghe máy nhưng sau đó đều gọi lại hoặc nhắn tin. Lần nào tôi nhắn tin ông cũng đều nhắn trả lời lại, không bỏ sót cuộc nào. Điều này thể hiện ông là người có cách ứng xử rất có trước, có sau, tình nghĩa. Sau này tôi tìm hiểu thêm thấy các thầy giáo dạy ông Trần Đại Quang thời phổ thông cũng đều có nhận xét ông không chỉ học giỏi mà còn người tình nghĩa với thầy cô, bầu bạn”, GS Giang cho biết.

Một học giả, một người thầy

Theo GS Vũ Minh Giang, ông Trần Đại Quang làm tướng, sau làm Chủ tịch nước (nguyên thủ) nhưng điều khiến ông ấn tượng khi thấy vị lãnh đạo này luôn toát ra phong thái của một học giả và phong cách của một người thầy. “Điều này thể hiện ở chỗ khi gặp người hiểu biết để cùng đàm đạo, thấy hiểu biết của ông Trần Đại Quang rất sâu sắc. Mặc dù rất bận nhưng ông vẫn viết bài, nghiên cứu. Tôi còn giữ hai cuốn sách ông tặng đó là cuốn sách nói về không gian mạng và cuốn nói về vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây đều là hai vấn lớn”, GS Vũ Minh Giang nói.

Khi lên làm Chủ tịch nước, chỉ một thời gian ngắn những nơi ông Trần Đại Quang đến thăm đầu tiên là hai viện hàn lâm, đó là Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Khi đến thăm và làm việc ông đã rất chú ý lắng nghe tiếng nói của các nhà khoa học và có những ý kiến phát biểu rất sâu sắc.

Trên cương vị Chủ tịch nước, ông rất quan tâm tới giáo dục, tháng 10.2016 đến thăm làm việc với Đại học Quốc gia TP.HCM, vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, ông đến làm việc với Bộ GD –ĐT. Tại đây đã có những ý kiến chỉ đạo rất quan trọng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Ông trực tiếp tham gia cắt băng khánh thành Nhà truyền thống về giáo dục. “Việc làm đó tôi cho là không phải có tính chất hình thức mà là xuất phát từ cái tâm của một nguyên thủ, trong suy nghĩ của ông luôn đánh giá cao vai trò của khoa học và giáo dục. Và không phải ngẫu nhiên ông đi thăm các trường học rất nhiều. Điều này cũng thể hiện cốt cách của một trí thức”, GS Vũ Minh Giang cho hay.

GS Vũ Minh Giang kể tiếp, có lần được Bộ Công an mời tham gia nghiệm thu đề tài cấp Bộ do ông Trần Đại Quang làm chủ nhiệm đề tài. Đó là đề tài Văn hóa ứng xử của Công an nhân dân. “Tiêu đề đó khiến tôi háo hức xem thế nào và thấy trong đó có những cách đặt vấn đề rất có tầm. Ví dụ như biện giải được việc tại sao Hồ Chủ tịch lại dạy Công an nhân dân 6 điều đều bắt đầu từ 2 chữ “đối với”. Chính Bác Hồ đã chỉ ra bản chất hoạt động của lực lượng công an là xử lý các mối quan hệ”, GS Giang nói và cho biết thêm:

Văn hóa ứng xử này được GS –TS Trần Đại Quang nâng lên tầm mức mới, coi đó không phải có chỉ là mối quan hệ thông thường, đối với Công an nhân dân phải coi đó như một biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, thậm chí còn coi đó là thứ vũ khí sắc bén. Sau đó, với tư cách là Bộ trưởng Công an ông yêu cầu các hệ thống trường của lực lượng công an phải đưa nội dung dạy văn hóa ứng xử cho các học viên.

Một ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch nước Trần Đại Quang được thể hiện trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tháng 8.2016. Khi đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu tại Đối thoại Singapore (Singapore Lecture) thứ 38 do Viện Yusof Ishak - Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam tham dự và phát biểu tại Singapore Lecture cũng là một trong số ít những nguyên thủ được mời phát biểu tại đây.

Bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói về diễn biến đáng quan ngại gần đây trong khu vực và trên Biển Đông, đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường an ninh khu vực, nhất là tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, có nguy cơ làm xói mòn lòng tin, ảnh hưởng đến tiến trình hợp tác khu vực. Nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột vũ trang thì không có người thắng, người thua, mà tất cả cùng thua.

“Câu này nghe dường như quen, nhưng ý ẩn sâu xa của tư tưởng lớn là người Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, làm tất cả vì hòa bình, không phải sợ chiến tranh mà là biết tổn hại, sức tàn phá, hậu quả nặng nề của chiến tranh. Với tư cách của một dân tộc có lịch sử đánh kẻ thù nào cũng thắng nhưng cũng biết cái giá phải trả cho chiến tranh. Luận điểm này được lãnh đạo nước ngoài và báo chí nước ngoài đánh giá cao”, GS Vũ Minh Giang cho biết.

GS –TSKH Vũ Minh Giang kể thêm, ông có may mắn được tham dự một số sự kiện Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp và chiêu đãi các nguyên thủ nước ngoài, như năm 2016 tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, năm 2017 tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

“Tôi thấy ông Trần Đại Quang rất chủ động và luôn làm chủ tình hình. Ví dụ khi tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ngồi được khoảng 30 phút, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ động dẫn ông Trump đi chào hỏi những người tham gia buổi tiệc chiêu đãi, như đi qua bàn của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, qua bàn của chúng tôi…Chủ tịch nước giới thiệu rất chân tình làm cho ông Trump có thái độ thân thiện với mọi người. Cử chỉ ngoại giao đó tôi thấy đã đạt trình độ cao về mặt đối ngoại”, GS Giang nói.