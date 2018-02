Dự báo thời tiết mới nhất: Mưa đá, dông lốc sẽ xuất hiện dồn dập ở Tây Bắc Bộ

(Dân Việt) Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai nhận định, trong những ngày này các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoạn như dông lốc mưa đá gây thiệt hại về nhà ở và cây trồng. Còn ở Hà Nội đang trải qua đợt mưa phùn, sương mù kéo dài trong vài ngày tới.

Cập nhật tình hình dự báo thời tiết mới nhất: Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, hiện nay vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông trên diện rộng.

Dự báo thời tiết mới nhất, các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cần đề phòng hiện tượng dông lốc mưa đá xuất hiện. (Ảnh minh họa)

"Theo đó, đêm về sáng ngày 27.2, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào đều khắp và dông rải rác, có nơi xuất hiện mưa vừa. Ngoài ra, do điều kiện địa hình đồi núi cao, cùng với nền nhiệt độ hiện khá ấm nóng nên khi mưa dông sẽ dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Vì vậy, người dân một số tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cần đề phòng dạng thiên tai trên xảy ra gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng các loại." - ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết.

Trước đó, vào chiều ngày 22.2, cũng do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, mưa đá và lốc xoáy đã “tấn công” xã Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) gây một số thiệt hại về nhà, tài sản, cây trồng các loại của người dân địa phương.

Trong khi đó khu vực phía Đông Bắc Bộ, do không chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm về sáng ngày 27.2 chỉ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Ông Hải cũng đưa ra dự báo, sang ngày 28.2, nhiệt độ tăng đều, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ ấm dần lên đến ngày 5.3, các tỉnh phía Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới gây mưa, rét lạnh cho toàn vùng.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Hà Nội và các tỉnh ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong suốt cả tuần tới, kết hợp với độ ẩm không khí cao 95-98% sẽ khiến thời tiết bắt đầu nồm ẩm.

Nồm ẩm sẽ xuất hiện nhiều vào 2 ngày đầu tuần và 2 ngày cuối tuần, thứ 4 và thứ 5 độ ẩm có giảm hơn nhưng không đáng kể.

Theo dự báo, đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của nồm ẩm, trong vòng 1 tháng tới sẽ còn ít nhất 9-10 ngày ẩm ướt và tới giữa tháng 3 mới là cao điểm nồm ẩm.

Về nhiệt độ, hôm nay các tỉnh Đông Bắc Bộ âm u, mưa nhỏ buổi sáng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội không quá 21 độ C, TP Lạng Sơn rét 18 độ C. Về đêm, toàn vùng rét 15-18 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tăng thêm 1 độ so với hôm qua. Cao nhất tại Tây Nguyên lên mức 30-33 độ C, có nơi nóng trên 33 độ C nhưng về đêm trời se lạnh 17-20 độ C.