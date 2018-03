Gần 50 người thương vong vì TNGT trong ngày đầu tháng 3

(Dân Việt) Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 1.3, toàn quốc đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm gần 50 người thương vong.

Cụ thể, TNGT đã làm chết 17 người, bị thương 30 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 19 vụ, làm chết 16 người, bị thương 30 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào.

Đáng chú ý, trong ngày hôm qua (1.3), tại địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, hồi 2 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km 1419+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đăk Man, Đăk Glei, Kon Tum xe ô tô khách (loại 45 chỗ) BKS 90B-005.32 (nhà xe Hương Giang chạy tuyến Hà Nam – Gia Lai) do lái xe Vũ Văn Huy, sinh năm 1984, trú tại Yên Băc, Bình Lục, Hà Nam điều khiển lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến địa điểm trên thì tự gây tai nạn xe ô tô tự lao xuống vực sâu khoảng 70 mét.

Hậu quả: làm 1 người chết (anh Huy, lái xe), bị thương 19 người. Nguyên nhân hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Kon Tum sáng ngày 1.3 khiến 20 người thương vong.

Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày đầu tháng 3, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.562 trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền 3 tỷ 102 triệu đồng; tạm giữ 25 xe ô tô, 269 xe mô tô; tước 245 GPLX các loại.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 389 trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền 324 triệu đồng. Toàn quốc đăng ký mới 650 xe ô tô, sang tên di chuyển 340 xe ô tô.

Trước đó, Văn phòng Bộ Công an đã công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ tháng 02 năm 2018 (từ ngày 16.1.2018 đến ngày 15.2.2018). Qua số liệu thống kê, trong thời gian kể trên, toàn quốc xảy ra 1.581 vụ, làm chết 725 người, bị thương 1.169 người.

So với tháng 1.2018, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 180 vụ (10,22%), 55 người chết (7,05%) và 179 người bị thương (13,28%).

Về tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 373 vụ cháy, làm chết 9 người, bị thương 17 người, tài sản thiệt hại ước tính 164,91 tỷ đồng. So với tháng 1.2018, tăng 37 vụ, giảm 2 người chết và giảm 6 người bị thương. Cũng theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm 1 người chết, 10 người bị thương. So với tháng 1.2018, số vụ không thay đổi, giảm 1 người chết, tăng 01 người bị thương.