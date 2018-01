Gia đình ráo riết tìm người mẹ bế con 4 ngày tuổi bỏ nhà ra đi, để lại thư tuyệt mệnh

Tối 29/1, trên mạng xã hội xuất hiện thông báo "khẩn cấp -tìm người" có nội dung liên quan đến sự việc một người phụ nữ mới sinh con được 4 ngày đã bế con rời khỏi nhà và để lại lá thư tuyệt mệnh khiến gia đình chị này đôn đáo đi tìm.

Theo thông báo, người thân của nạn nhân còn khẩn thiết đề nghị những ai đi qua các khu vực sông ngòi, ao hồ và cầu phà hãy quan tâm giúp đỡ nếu phát hiện vì gia đình lo lắng người mẹ sẽ ôm con tự tử. Những hình cảnh của chị Tú Anh trước khi bỏ nhà ra đi (Ảnh gia đình cung cấp) Liên hệ với người đăng tải, chúng tôi được biết, chị Tú Anh sinh năm 1991, trú tại ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Người thân của chị Tú Anh cho biết, hiện tại chị này vừa mới sinh bé gái được 4 ngày (đây là đứa con thứ 3). Trước khi nghỉ để ở nhà sinh con, chị Tú Anh làm việc cho một ngân hàng, vợ chồng chị Tú Anh hòa thuận và không có mâu thuẫn trong cuộc sống. Khi đi chị không mang theo đồ gì và có đặc điểm nhận dạng như sau: Cao tầm 1m67, buộc tóc, đeo kính, mặc áo khoác màu ghi, đi dép tông Thái Lan màu xanh lá cây. Đặc biệt, chị Tú Anh để lại bức thư tuyệt mệnh có nội dung nói về việc mình là "người thừa" của gia đình rồi bế theo bé gái mới sinh, quấn chăn màu hồng. Được biết, khi chị Tú Anh bỏ nhà đi vào thời điểm cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ và có gọi xe ô tô Grab đón tại đầu ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, gia đình đang toả đi tìm mà chưa thấy. Ai thấy nạn nhân có những thông tin như trên xin hãy liên hệ qua số điện thoại: 0942.888.069 (anh Phương - chồng nạn nhân) hoặc 094.345.7990 (chị Liên) hoặc 0979492067 (chị Hoà).

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)

Tag: me be con bo nha di, me be con 4 ngay tuoi bo di, tram cam sau sinh