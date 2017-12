Gia tăng bệnh nhân đột quỵ do rét kéo dài

(Dân Việt) Ngày 25.12, PGS. TS. Mai Duy Tôn – Khoa Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, thời gian rét kéo dài khiến bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Hiện tại, trung bình mỗi ngày Khoa Cấp cứu tiếp nhận 10 - 20 bệnh nhân đột quỵ, tăng khoảng 5-10%.

Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân đột quỵ nặng bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Bệnh nhân nữ 75 tuổi, ở Tả Thanh Oai, Hà Nội, đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng liệt hoàn toàn bên phải và không nói được. Rất may, sau khi phát hiện gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến viện vào giờ thứ 2 sau đột quỵ

PGS Mai Duy Tôn đang khám cho một bệnh nhân bị đột quỵ tại Khoa Cấp cứu A9 (Ảnh BSCC)

Bệnh nhân nhanh chóng được khám, xét nghiệm, chụp cắt lớp vi tính, được chẩn đoán xác định là nhồi máu não do tắc động mạch máu não giữa lớn. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị thuốc tiêu huyết khối kết hợp với can thiệp nội mạch lấy huyết khối. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, nửa người phải có thể vận động gần như bình thường.

Theo PGS Tôn, từ 0-6 giờ sau khi bệnh nhân đột quỵ chính là khung giờ vàng để cấp cứu hiệu quả cho các bệnh nhân đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết. Nếu người nhà đưa đến viện muộn hơn thì việc cấp cứu không hiệu quả.

PGS Tôn cho biết, rét đậm kéo dài, số bệnh nhân bị bệnh đột quỵ và những bệnh lý tim mạch khác đều gia tăng do 3 nguyên nhân sau: Trời lạnh, huyết áp sẽ tăng là nguyên nhân thường gặp gây đột quỵ. Thời tiết lạnh làm co mạch, máu dễ bị đông hơn có thể gây tắc nghẽn làm bệnh nhân đột quỵ. Ngoài ra, do môi trường lạnh, người dân dễ mắc một số bệnh nhiễm trùng và điều này là cơ hội cho những người có bệnh nền trước đó dễ bị đột quỵ hơn.

PGS Tôn khuyến cáo, khi phát hiện người thân bị đột quỵ tại nhà, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nhanh chóng gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất có thể điều trị chuyên sâu về đột quỵ. Người nhà tuyệt đối không để bệnh nhân ở nhà dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng phương pháp dân gian truyền miệng chưa được kiểm nghiệm, nửa ngày hoặc vài ngày mới đưa đi cấp cứu làm lỡ cơ hội tối ưu để điều trị.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, nên để bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng, gối cao đầu, nới rộng quần áo vùng cổ, nếu có răng giả thì phải lấy ra. Một điều cần lưu ý là tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn hay uống bất kỳ một loại thức ăn hay thuốc gì tránh bị sặc, nguy hiểm đến tính mạng do bệnh nhân có thể có rối loạn nuốt.