Giàn giáo va đường điện cao thế, một người thiệt mạng trước ngày cưới

(Dân Việt) Giàn giáo va vào đường điện cao thế đã gây ra tiếng nổ lớn, khiến 3 người bị điện giật văng ra và 1 người bị dính vào bên trong.

Sáng 27/2, một vụ giật điện đã xảy ra tại sân vận động thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 1 người chết và 3 người đang trong cơn nguy kịch. Trao đổi với PV, ông Đặng Thanh Minh - Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết vụ việc xảy ra lúc 9h sáng 27/2. Nguyên nhân ban đầu được xác định là 4 người lắp đặt giàn giáo để chuẩn bị cho một sự kiện, khi di chuyển từ bên ngoài vào trong sân vận động đã bất cẩn để giàn giáo va phải đường điện cao thế. “Giàn giáo chạm phải dây điện đã gây ra tiếng nổ lớn và khiến điện cao thế truyền qua giàn giáo tới 4 người bên dưới, có 3 người bị văng ra ngoài và 1 người bị dính chặt bên trong”, ông Minh cho hay. Giàn giáo chập vào đường địa cao thế đã gây nổ và khói mịt mù. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng hỗ trợ, sơ cứu những người gặp nạn rồi đưa đến Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết thêm, nạn nhân Nguyễn Trọng Nho là con rể sắp cưới của Bí thư huyện. Theo thiệp mời, lễ cưới của anh Nho sẽ được cử hành vào ngày 11/3 nhưng anh Nho đã không may gặp nạn.

