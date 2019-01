Giật mình về số người chết do tai nạn giao thông năm 2018

(Dân Việt) Năm 2018, tình hình tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương nhưng thiệt hại vẫn rất lớn.

Hiện trường vụ xe ô tô 16 chỗ đã lấn làn, tông thẳng vào xe container làm 13 người chết ở Quảng Nam

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, ngày 3/1, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2018, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt và đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa…

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, đã điều tra, khám phá hơn 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017).

Lực lượng công an cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. So với năm 2017, tình hình tai nạn giao thông năm 2018 đã giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương nhưng thiệt hại vẫn rất lớn. Cụ thể, năm 2018 cả nước xảy ra hơn 18.700 vụ tai nạn (giảm 6,68%); làm 8.244 người chết (giảm 0,28%); làm gần 14.800 người bị thương (giảm 13,14%).