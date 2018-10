Hà Nội: Cháy thẩm mỹ viện, nhiều nhân viên mắc kẹt

(Dân Việt) Đám cháy bùng lên ở thẩm mỹ viện trên phố Ngô Văn Sở khiến một số nhân viên mắc kẹt ở trong nhà.

Hiện trường xảy ra vụ cháy trên phố Ngô Văn Sở. Ảnh: T.H

Vụ cháy xảy ra khoảng hơn 9h sáng 4/10, tại thẩm mỹ viện số 16B phố Ngô Văn Sở (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo người dân, vào thời điểm trên họ phát hiện khói bốc ra tại khu vực tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng trên phố Ngô Văn Sở. Ngay sau đó, nhiều nhân viên có mặt ở trong ngôi nhà hô hoán chạy thoát ra ngoài. Ít phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt phun nước dập lửa và khống chế đám cháy.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an phường Trần Hưng Đạo cho hay, thời điểm xảy ra cháy có một số nhân viên mắc kẹt trong ngôi nhà nhưng rất may lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa những người này ra ngoài an toàn. Vụ cháy không khiến ai bị thương.

Xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường dập lửa. Ảnh: T.H

Ghi nhận của phóng viên, khi xảy ra cháy, thẩm mỹ viện chưa có khách nhưng có rất đông nhân viên làm việc ở trong ngôi nhà. Tại hiện trường, có 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Ngoài ra, cửa kính phía ngoài của tầng 3 tòa nhà cũng bị phá vỡ để khói thoát ra bên ngoài, nhiều mảnh kính vương vãi dưới lòng đường. Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.