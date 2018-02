Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ chi sai 51,9 tỷ làm công viên Tam Bạc

(Dân Việt) Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng làm rõ các sai phạm trong việc thực hiện dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc.

Theo văn bản của Kiểm toán Nhà nước gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hải Phòng, qua công tác kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước khu vực VI đã phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc do UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư. Nhiều hạng mục được nghiệm thu không đúng khối lượng so với thi công thực tế. Những sai phạm này dẫn đến chi sai 51,9 tỷ đồng ngân sách.

Dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc (cũ) đến chân cầu đường bộ Tam Bạc.

Cụ thể: Nghiệm thu biện pháp thi công tường chắn bê tông cốt thép bằng cừ lasen nhưng thực tế không thi công, giá trị 16,3 tỷ đồng; chưa thi công 86m tường chắn do vướng giải phóng mặt bằng nhưng vẫn nghiệm thu, giá trị 4,4 tỷ đồng; nghiệm thu không đúng khối lượng và định mức hao hụt vật tư công tác lát đá vỉa hè 17,2 tỷ đồng; chưa lắp đặt nhưng vẫn nghiệm thu vật tư điện (cột điện, đèn, cáp điện) 4,9 tỷ đồng; nghiệm thu công tác vận chuyển đất đổ đi 25km không có hồ sơ, chưa được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt vị trí đổ thải, giá trị 9,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án trên ở giai đoạn 1 với các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý dự án cũng có những dấu hiệu sai phạm tương tự nhưng hiện trường thi công không còn dấu vết. Vì vậy, kiểm toán yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ các sai phạm của dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Sáng nay 23.2, trao đổi với Dân Việt, ông Dương Đình Ổn - Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết: “Kiểm toán Nhà nước đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng nên chúng tôi đợi kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra”.