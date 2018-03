Hải Phòng thông tin chính thức về vụ cháy tại tàu Hải Hà 18

(Dân Việt) Liên quan đến vụ cháy tại tàu Hải Hà 18, 11h00 trưa nay (11.3), UBND thành phố Hải Phòng đã phát đi thông cáo chính thức gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.

Vào hồi 16h30, ngày10.3.2018, tại Cảng K99 (Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 1), luồng Sông Cấm thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (có trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) đã xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng.

Tàu Hải Hà 18 chở 900 m3 xăng A92, khi xảy ra sự cố tàu đã bơm xuất lên bờ được khoảng 300m3, còn 600m3 trên tàu. Nguyên nhân ban đầu được xác định: Trong khi vận hành xuất hàng, máy bơm bị kẹt; chủ phương tiện báo cáo và được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho phép kéo tàu ra khỏi khu vực cầu cảng để khắc phục. Tuy nhiên, đã xảy ra sự cố cháy nổ trên tàu ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Phạm Văn Hà, Nguyễn Văn Thành, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Cảnh sát PCCC thành phố và các đơn vị liên quan: Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát biển, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các Sở ngành, đơn vị liên quan khắc phục sự cố. Cảnh sát PCCC đã khẩn trương huy động 12 xe chữa cháy của đơn vị, 03 xe chữa cháy của Công ty xăng dầu Hải Linh và PETEC, 01 tàu chữa cháy, 01 xuồng chữa cháy và 01 máy bơm cùng hơn 400 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC thành phố tham gia chữa cháy. Đồng thời chỉ đạo ủy ban nhân quận Hải An có phương án sơ tán người dân khu vực chung quanh ra khỏi bán kính nguy hiểm, đề phòng tình huống cháy nổ lan tới các công trình xăng dầu trên bờ.

21h20’ cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng trực tiếp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Thành ủy và phát lệnh kéo tàu cháy ra khỏi khu vực kho xăng dầu.

Tiếp đó, Ban chỉ huy PCCC và cứu hộ, cứu nạn tàu Hải Hà 18 được thành lập với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, Cục Trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hải Phòng: Phạm Văn Hà, Nguyễn Văn Thành. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Bùi Văn Thành làm Tổng chỉ huy.

Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy PCCC và cứu hộ, cứu nạn tàu Hải Hà 18, các lực lượng hải quân đã điều động 02 tàu 703, 296, Cảng Hải Phòng huy động tàu lai dắt Dã Tượng 3400 CV và Tàu HC34 1000 CV cùng các tàu của tỉnh Quảng Ninh tới ứng cứu. Đến 21h50 cùng ngày, các lực lượng đã tổ chức thực hiện xong việc kéo tàu Hải Hà 18 khỏi cầu tàu tới khu vực an toàn để khoanh vùng thả phao quây, khắc phục sự cố tràn dầu. Các lực lượng huy động, vận chuyển hơn 6 tấn chất tạo bọt để vận chuyển tới các tàu cứu hộ đồng loạt tập trung khống chế hoàn toàn và triệt để đám cháy trên tàu Hải Hà 18 vào lúc 0h 5 phút ngày 11/3/2018, cùng với việc làm mát không để đám cháy bùng phát trở lại.

Thống kê ban đầu, sự cố không gây thiệt hại về người, tàu Hải Hà 18 cơ bản không bị thiệt hại. Ngay sau khi dập tắt cháy trên tàu Hải Hà 18, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tiếp tục làm mát tàu và giao cơ quan chức năng đưa tàu Hải Hà 18 tới khu vực an toàn cách xa địa điểm xảy ra sự cố 5 km, điều động phương tiện tới tiến hành rút hết số xăng dầu còn lại trên tàu Hải Hà 18, đồng thời giao cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố cháy nổ trên tàu Hải Hà 18.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm xử lý cháy nổ tàu Hải Hà 18, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã ghi nhận và biểu dương các lực lượng đã tuân thủ sự chỉ đạo của Ban chỉ huy, thực hiện hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng, đồng bộ và khoa học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt đã dập tắt đám cháy trên tàu Hải. Lãnh đạo thành phố đã thưởng nóng tại chỗ 500 triệu đồng cho các đơn vị tham gia xử lý cháy nổ tàu Hải Hà 18.

Đến 9h ngày 11/3/2018, tàu Hải Hà 18 đã được kéo tới địa điểm an toàn cách nơi xảy ra sự cố 2km trên luồng sông Cấm. Hiện tàu hải Hà 18 không còn khả năng cháy nổ, các lực lượng cứu hộ tiếp tục làm mát tàu, kiểm tra các khoang chứa xăng dầu, ca bin, hầm máy để xác định mức độ an toàn phục vụ việc hút lượng xăng còn lại ra khỏi tàu Hải Hà 18. Các đồng chí thứ trưởng Bộ Giao thông Vân tải: Nguyễn Văn Công, Lê Đình Thọ và lãnh đạo thành phố tiếp tục có mặt tại tàu Hải Hà 18 để chỉ đạo không để tái cháy tàu và tổ chức hút xăng ra khỏi tàu.