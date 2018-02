Hàng chục người dàn hàng giữa đường phản đối dự án nhà máy hải sản

Lo ngại dự án nhà máy chế biến hải sản sẽ gây ô nhiễm, khoảng 30 chục người ở Bình Định dàn hàng ngang trên quốc lộ 1 phản đối.

Ngày 27.2, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết đã vận động người dân phản đối dự án nhà máy chế biến hải sản không tiếp tục kéo lên quốc lộ 1.

Người dân ngồi bệt trên quốc lộ phản ứng dự án nhà máy chế biến hải sản. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chiều qua, khoảng 30 người dân xã Mỹ An kéo lên UBND huyện này khiếu nại việc doanh nghiệp triển khai dự án nhà máy chế biến hải sản mà họ cho rằng sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn người phần lớn là phụ nữ sau đó ngồi dàn hàng ngang cản trở giao thông trên quốc lộ 1. Cảnh sát phải phân luồng để xe đi vào tuyến tránh. Khoảng 3 giờ sau trật tự mới được vãn hồi.

Chủ tịch huyện Phù Mỹ cho biết, dự án bị phản ứng do một doanh nghiệp triển khai ở cụm công nghiệp chế biến thủy hải sản Mỹ An, được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt từ năm 2008. Tại đây, có 7 hộ dân mở xưởng chế biến, tuy nhiên do hiệu quả thấp nên phần lớn đều đóng cửa. Sau khi một hộ trao trả mặt bằng, nhà nước đã cấp phép cho một doanh nghiệp đầu tư.

Hồi trước Tết Mậu Tuất, huyện đã tổ chức đối thoại khi người dân có đơn đề nghị không cho xây dựng. Tuy nhiên, vài ngày sau, một số người dân xảy ra mâu thuẫn, xô xát với những người "ủng hộ doanh nghiệp".

"Đến mùng 7 Tết, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức đối thoại. Người dân vẫn cho rằng dự án sẽ gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu làm rõ việc một số người đánh họ", ông Dũng cho biết.

Ông Trần Châu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết đã trực tiếp giải quyết vụ việc. "Chúng tôi đã đối thoại với dân. Việc người dân cản trở giao thông là hành vi sai trái", ông Châu nói.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cho hay doanh nghiệp mới san ủi mặt bằng, chưa đi vào hoạt động. "Do người dân phản đối nên tôi đã đề nghị tạm dừng dự án để tiến hành đánh giá tác động môi trường", ông Châu cho hay.