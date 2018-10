Hé lộ nguyên nhân vụ cô giáo bị chồng cũ ôm chặt rồi kích nổ mìn

(Dân Việt) Người nhà cô H cho biết, sau khi ly dị, chồng cũ đã hai lần cho người chặn đường bắt cóc cô đem về nhà đánh đập. Trước khi xảy ra vụ nổ mìn, cô H và chồng cũ có cãi nhau to tiếng qua điện thoại.

Nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng Sáng 4.10, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, các nạn nhân trong vụ "Kon Tum: Cô giáo bị chồng cũ ôm, cho nổ mìn tự sát?" đang được chăm sóc đặc biệt do bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Sức khỏe cô H được tiên lượng rất xấu. Bác sĩ Hà Huyền Chi - Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - cho biết, lúc nhập viện, bệnh nhân N.T.H có biểu hiện không mạch, không huyết áp, đa chấn thương do hỏa khí, nặng nhất là phần tay và chân có nhiều bộ phận bị gãy xương, giập nát. Sau quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã phải cắt cẳng tay phải của bệnh nhân H và cắt lọc cố định tạm thời cẳng chân trái do gãy hở. Hiện cô N.T.H vẫn đang thở máy, tiên lượng nặng nên cần theo dõi thêm. Về chồng cũ của cô H là Đỗ Hải Âu, bác sĩ Huỳnh Trí Nhân - Khoa Ngoại chấn thương - cho biết: “Bệnh nhân Âu bị mất cẳng tay trái, gãy xương đầu gối cả 2 chân, hiện đã tỉnh táo và nói chuyện được". Kể lại sự việc, cô Sâm (giáo viên ở cùng khu tập thể với cô H tại Trường Mầm non xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết, do 2 phòng gần nhau, thường xuyên qua lại nên chỉ khép hờ cửa, không có khóa. Lúc đó cô thấy 1 người đàn ông bất ngờ xông vào phòng ôm cô H, trên tay trái có cầm một vật lạ nên cô hốt hoảng chạy ra ngoài cầu cứu. Cô vừa chạy ra ngoài cửa, trong phòng đã phát nổ. Lúc các cô chạy lại thì phòng tối om, bật đèn pin điện thoại thì thấy cô H và một người đàn ông nằm dưới nền nhà, xung quanh rất nhiều máu. Chân và tay của cô H bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mìn nổ. Cô Trần Thị Dần - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đắk Rơ Ông - cho biết: "Lúc tỉnh lại, thấy thân mình bị biến dạng, cô H khóc rất thảm. Cô H níu tay các giáo viên nói hãy để cho cô được chết vì thân thể tàn tật thế này cô không muốn sống nữa, nhờ các cô trong trường cố gắng chăm sóc 2 con nhỏ giúp". Cũng theo cô Dần, vụ nổ làm cả mái tôn bị cuốn bay, trong phòng tan hoang, máy tính của cô H bị hất tung nằm trên mái nhà. Hé lộ nguyên nhân Theo cô Dần, buổi chiều trước khi xảy ra vụ nổ mìn, cô H có xảy ra to tiếng với chồng cũ qua điện thoại liên quan đến chuyện tiền nong. Cô H từng chia sẻ, sau khi ly dị, cô H không lấy bất cứ tài sản gì, nhà cửa đều giao cho chồng. Chồng nuôi đứa con trai 8 tuổi, cô H nuôi bé gái 2 tuổi. Gần đây cô H có kể chuyện chồng cũ dính đến nợ nần và đòi cô H ký vào giấy tờ phân chia tài sản để thanh lý nhà nhưng cô H chưa chịu ký. Cô H nói ly dị xong, cô H không lấy tài sản gì cả, nếu chồng cũ đưa cho cô 100 triệu đồng thì cô sẽ ký vào giấy chia tài sản. Bởi lúc hai vợ chồng xây nhà, cô H có vay 100 triệu đồng vẫn chưa trả được. “Mấy ngày trước cô H có nói chuyện với tôi, xin phép nghỉ một thời gian để đưa đứa con trai 8 tuổi vào TP.HCM điều trị, khám xem có bị chấn thương não hay không. Cô H nói cháu ở với bố bị đánh đập rất dữ nên phải đưa sang Đắk Nông cho người cậu bà con chăm sóc. Hiện 2 đứa con của cô H đều ở với ông cậu ở Đắk Nông”, cô Dần nói. Vợ chồng ông Tình kể lại chuyện cô H và cháu nhỏ 8 tuổi bị Âu đánh đập. Ngày 4.10, trao đổi với Dân Việt, ông A Hơn - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, vụ việc đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an tỉnh tiếp tục điều tra, bước đầu xác định chất gây nổ là thuốc nổ thường được dùng đánh cá. Phòng ngủ tập thể của Trường Mầm non Đắk Rơ Ông hư hại nặng do mìn nổ đã được huyện cho sửa sang lại nhằm ổn định việc ở và dạy học của nhà trường. Huyện cũng đã cử cán bộ đi thăm, động viên cô H. Có mặt tại bệnh viện, ông Hoàng Văn Tình (cậu của cô H, nhà ở Đắk Nông) kể: "Trước đây anh Âu (chồng cũ cô H) hay uống rượu về rồi đánh đập vợ con. Sau khi ly dị, Âu đã 2 lần thuê người chặn đường bắt cóc H về đánh đập, phải nhập viện cấp cứu. Riêng đứa con lớn 8 tuổi ở với Âu cũng thường xuyên bị đánh đập rất ghê rợn, có lúc cháu bị Âu cắn đứt lỗ tai. Sợ ở lâu với bố, thằng nhỏ bị bố đánh chết nên H đưa cháu sang Đắk Nông cho tôi chăm cả 2 anh em. Sau đó, ngày nào Âu cũng điện thoại cho tôi đòi gặp con, thằng nhỏ nghe tiếng bố gọi điện là hoảng sợ, trốn gầm bàn hoặc ra vườn cà phê trốn. Nó sợ bố nó lắm, sợ bố nó đánh đập". Ông Tình cho biết thêm: “Tối 2.10, có một số điện thoại lạ gọi đến cho tôi, nói phải cho Âu được gặp con trai nếu không sẽ giết mẹ nó. Tôi chỉ nghe thế thôi, ai ngờ tối thì xảy ra chuyện. Mẹ của H đang ở Cao Bằng, nghe con xảy ra chuyện liền bắt xe vào nhưng vẫn chưa tới nơi”, ông Tình nói. Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 0h ngày 3.10, tại phòng ở tập thể của Trường Mầm non xã Đắk Rơ Ông, có 1 người đàn ông mang theo mìn tự chế bất ngờ lao vào phòng cô giáo N.T.H (SN 1996, giáo viên Trường Mầm non Đắk Rơ Ông) và ôm chặt cô giáo, rồi kích nổ quả mìn. Hậu quả, cả 2 người đều bị thương tích nghiêm trọng, gục ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Người đàn ông gây ra vụ nổ được xác định là Đỗ Hải Âu (SN 1986, trú tại huyện Đắk Tô, là chồng cũ của cô H).

Tag: co giao bi no min, chong cu om nin tu sat, Dak Ro Ong, Tu Mo Rong, he lo nguyen nhan, 2 nguoi thuong vong, min tu che