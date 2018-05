"Hiệp sĩ" bị đâm chết khi chưa kịp thực hiện lời hứa với cha già

(Dân Việt) Trước lúc bị sát hại, "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam từng hứa với cha ngưng việc bắt cướp để cưới vợ.

Chiều 14.5, linh cữu của "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) được người thân đưa về nhà riêng ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tổ chức hậu sự. Trong căn nhà cấp 4, bàn ghế, vật dụng ở phòng khách được người thân chuyển ra ngoài để lấy không gian đặt quan tài, lập di ảnh cho nạn nhân.

Khi ô tô đưa linh cữu về, nhiều người trong gia đình của "hiệp sĩ" Nam ùa tới, ôm quan tài khóc nức nở. Nhiều người đổ gục, ngất xỉu.

Người thân chuẩn bị tổ chức lễ tang cho "hiệp sĩ" Nam. Ảnh: Hoàng Anh.

Ông Hoàng (55 tuổi, bố "hiệp sĩ" Nam) không cầm được nước mắt. Đưa tay choàng lên quan tài, ông nức nở: “Hôm qua bố chờ con cả ngày sao con không về? Hôm nay con lại về bằng ô tô như thế này”.

Trong căn phòng nhỏ, những người thân đứng quanh linh cữu "hiệp sĩ" Nam rồi ôm nhau khóc rưng rức. Người con gái mà anh Nam hứa trở về để làm lễ cưới cũng gục ngã bên quan tài.

Ông Hoàng cho biết, Nam là con cả trong gia đình 2 anh em. Nam là con trai duy nhất nên nhiều lần ông bảo con bỏ việc bắt cướp để tránh những hiểm nguy. “Nó hứa với tôi là bỏ bắt cướp để về cưới vợ. Nó cũng từng bỏ tham gia đội hiệp sĩ nhưng rồi lại tham gia vì muốn trừ kẻ gian giúp người dân”, ông Hoàng kể.

Gia đình ông Hoàng có hoàn cảnh khó khăn và từ TP.HCM về sinh sống tại xã Sông Trầu khoảng 3 năm nay. Về phần Nam, học xong cấp 3, anh lên TP.HCM học nghề và lập nghiệp bằng nhiều việc khác nhau.

Vì ghét kẻ gian, anh tham gia đội dân phòng rồi tham gia nhóm "hiệp sĩ đường phố" để giúp đời. Ngày về của Nam không như lời hứa khi anh gặp sự kháng cự của nhóm cướp, bị chúng dùng dao đâm tử vong.

Ông Hoàng đau buồn bên di ảnh con trai. Ảnh: Hoàng Anh.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 13.5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) lưu thông trên 4 xe máy trên khu vực quận 3, TP.HCM.

Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực Bắc Hải, quận 10 thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải, quận 10 về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Khi 2 đối tượng chạy đến trước số nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 thì phát hiện một xe máy hiệu SH đang dựng trước địa chỉ trên. Lúc này, đối tượng ngồi sau xuống xe và đi lại xe SH dùng dụng cụ bẻ khóa để trộm cắp tài sản.

Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tổ chức vây bắt đối tượng. Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe thì đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ, quận 3 tẩu thoát.

Người dân đưa 2 "hiệp sĩ" vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đều tử vong. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị. Riêng anh Tài và anh Tuyên không bị thương.

Nhận tin báo, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng.