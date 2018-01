Hình ảnh đẹp: CSGT TP.HCM thu dọn gạch vương vãi trên đường phố

(Dân Việt) Phát hiện xe đầu kéo gặp sự cố về phanh khiến gạch chở trên xe rơi xuống đường, lực lượng CSGT TP.HCM đã nhanh chóng thu dọn, làm sạch đường phố trong sáng sớm.

Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết, khoảng 3h ngày 9.1, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép của Đội CSGT An Lạc thuộc (PC67), Công an TP.HCM do trung tá Nguyễn Thành Nhân – Phó Đội trưởng là tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1.

Lúc này, trung tá Nhân nhận được tin báo của người dân trên tuyến quốc lộ 1 có trường hợp xe đầu kéo mang BKS: 62C-201.06 kéo theo sơ-mi rơ-moóc gặp sự cố về phanh làm xe phanh gấp khiến gạch ống được chở trên xe rơi vương vãi khắp nơi trên mặt đường gây cản trở giao thông. Ngay lập tức, trung tá Nhân huy động các thành viên trong tổ di chuyển đến địa điểm xảy ra vụ việc điều tiết giao thông.

Khoảng 6h cùng ngày, chủ phương tiện và lái xe chưa thể khắc phục phương tiện kịp thời, gạch vẫn rơi vãi nhiều trên đường cản trở và gây nguy hiểm cho người giao thông, Tổ chuyên đề của Đội CSGT An Lạc do trung tá Huỳnh Phú Hùng - Phó Đội trưởng đã phân công cán bộ, chiến sĩ trong tổ tham gia thu dọn nhanh chóng hiện trường khi giờ cao điểm cận kề. Các thành viên còn lại trong tổ cùng trung tá Hùng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông di chuyển trật tự qua khu vực xảy ra sự cố.

Hình ảnh đẹp của CSGT TP.HCM. Ảnh: C.T

Quan sát thấy lực lượng CSGT nỗ lực thu dọn vệ sinh hiện trường vụ tai nạn không ngại khó khăn, một số người dân cũng đã hỗ trợ dụng cụ cũng như giúp đỡ nhiệt tình để việc dọn dẹp nhanh hoàn thành. Đồng thời, Đội CSGT An Lạc cũng liên hệ với công ty vệ sinh môi trường xuống hỗ trợ việc thu dọn cùng cán bộ, chiến sĩ CSGT.

Đến 7h15 cùng ngày, với những nỗ lực của CSGT, toàn bộ lượng gạch ống vỡ rơi vãi xuống đường trên đường được dọn dẹp sạch sẽ. Tình hình giao thông trên tuyến đường trên trở lại hoạt động bình thường.

Sau đó, lực lượng đã kiểm tra đối với lái xe và phương tiện, phát hiện lỗi vi phạm và tiến hành lập biên bản đối với các hành vi vi phạm của lái xe BKS 62C-201.06 gồm: Điều khiển xe chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy; điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe. Tổ chuyên đề đưa phương tiện và lái xe về trụ sở đơn vị để tiến hành giải quyết theo quy định pháp luật.