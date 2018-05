Hình ảnh về nghi can đầu tiên vụ sát hại 2 hiệp sĩ ở TP.HCM

(Dân Việt) Ngày 15.5, nguồn tin của phóng viên từ phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, sẽ tiến hành họp báo công bố nhóm nghi phạm trộm xe SH đâm 5 hiệp sĩ khiến 2 người tử vong gây xôn xao dư luận.

Theo nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, vào 9h sáng nay (15.5), Ban chỉ huy phòng này sẽ tổ chức họp báo tại trụ sở của phòng (đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong.

Nguyễn Tấn Tài (tức Tài "mụn") tại cơ quan công an. (Ảnh công an cung cấp)

Được biết, đến nay Công an TP.HCM đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án này. Trong đó một đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", ngụ Q.12, bị bắt tại quận Gò Vấp vào tối qua) và một đồng phạm khác tên là Phú đã bị tạm giữ trước đó.

Bước đầu, hai đối tượng này thừa nhận đã thực hiện vụ trộm chiếc xe SH của anh Phương tại một cửa hàng bán quần áo ở đường CMT8 (P10, Q3), sau đó có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 “hiệp sĩ” khi bị phát giác, vây bắt, khiến cho 2 người trong số đó tử vong, 3 người bị thương nặng đang phải điều trị trong bệnh viện.

Đêm qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã tiến hành lùng ra tung tích của nghi can trên ở 1 căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Khuya 14.5, hàng chục trinh sát Công an TP.HCM đã ập vào khống chế bắt giữ nghi can này đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Chân dung Nguyễn Tấn Tài - nghi can vụ trộm xe sát hại hai hiệp sĩ ở TP.HCM. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, chiều ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt được nghi can đầu tiên liên quan đến vụ băng cướp tấn công, đâm nhóm "hiệp sĩ" khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Qua công tác lấy lời khai và điều tra ban đầu, nghi can này cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, nghi can khai là người trong băng nhóm chuyên ăn cắp xe xịn chuyên nghiệp ở khu vực TP.HCM. Nhóm thường trộm các xe máy tay ga giá trị cao như: SH, Vespa, Dylan…

Khi vừa đi tới trước tiệm bán quần áo, nghi can cùng đồng bọn phát hiện chiếc xe SH dựng trước nên đã lại gần để bẻ khoá. Lúc này, nhóm hiệp sĩ Tân Bình phát hiện nên đã tìm cách vây bắt khống chế. Nghi can cùng đồng bọn đã rút hung khí tìm cách chống trả.

Trong quá trình giằng co, nghi can cùng đồng bọn đã đâm các hiệp sĩ khiến 5 người trong nhóm hiệp sĩ gục tại chỗ. Gây án xong, nghi can cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, Công an đã tiến hành truy bắt được nghi can và đưa về trụ sở lấy lời khai. Cũng theo lời khai ban đầu, nghi can khai cùng với đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe khác. Nhóm toàn những đối tượng có tiền án, tiền sự, mỗi lần đi trộm chúng đều mang theo hung khí để chống trả lại nạn nhân hoặc người dân khi bị truy đuổi.