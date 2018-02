Hơn 200 chiến sĩ công an phân luồng giao thông chợ Viềng

(Dân Việt) Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội chợ Viềng và Đền Trần tại Nam Định, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Nam Định đã lên phương án và huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an tham gia phân luồng giao thông nhằm đảo bảo an toàn cho nhân dân tới tham dự hai lễ hội này.

Đêm nay (22.2, tức ngày mùng 7.1 âm lịch), chợ Viềng Xuân chính thức khai hội tại xã Trung Thành (Vụ Bản, Nam Định). Đáng chú ý, đây là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp duy nhất một lần, chợ họp chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau. Người dân đến phiên chợ này nhiều người có ý niệm mua may bán rủi cho năm mới được bình an, may mắn. Năm nay được nghỉ lễ dài ngày, có thể du khách khắp nơi đổ về Nam Định tham dự hội chợ Viềng để “mua may bán đắt” sẽ tăng đột biến, khiến tình hình giao thông khó được kiểm soát, trao đổi với Dân Việt, Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đã lên kế hoạch để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt cho người dân và du khách về tham quan, mua sắm tại lễ hội này. Theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, lưu lượng phương tiện khá đông nhưng chưa xảy ra ách tắc. Cơn mưa nặng hạt cuối giờ chiều nay cũng không thể ngăn cản lượng người về tham quan, mua sắm tại phiên chợ độc đáo này. (Ảnh: Nguyễn Chương) “Năm nay chúng tôi huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ của công an các huyện, thành phố, cảnh sát cơ động và các lực lượng cảnh sát khác cộng với thanh tra giao thông của sở Giao thông vận tải để phân luồng giao thông tại các tuyến đường hướng về hội. Các cán bộ chiến sĩ phải trực chốt 24/24, không được bỏ chốt để đảm bảo giao thông được tốt nhất. Hiện các chiến sĩ đang ướt hết do trời mưa” – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định nói. Hiện tại, theo ghi nhận của Dân Việt, tại khu vực tổ chức chợ Viềng xuân 2018 đang có mưa, rất đông người dân và du khách đang di chuyển về khu vực trung tâm chợ để tham quan và mua sắm, mặc cho mưa gió.

