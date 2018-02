Hơn 50 người thương vong trong ngày làm việc cuối của năm Đinh Dậu

(Dân Việt) Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết, trong ngày hôm nay (13.2 - tức 28 Tết), cũng là ngày làm việc cuối cùng của các cơ quan trong năm Đinh Dậu, toàn quốc đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, bị thương 20 người.

Về kết quả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.075 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 2 tỷ 756 triệu đồng, tạm giữ 22 ô tô, 351 xe máy, tước 287 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 285 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 215 triệu đồng.

Mặc dù đã là những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, vẫn có nhiều chủ phương tiện tiến hành đăng ký cho xe của mình. Toàn quốc đăng ký mới 1.521 ô tô, sang tên 242 ô tô.

Ở một diễn biến khác, giao thông tại thủ đô Hà Nội vào những ngày giáp Tết trở nên ùn tắc hơn bao giờ hết. Giao thông đặc biệt khó khăn, lộn xộn ở các điểm bán hoa, cây cảnh chưng Tết được bày bán nhiều trên vỉa hè các tuyến đường lớn gây ảnh hưởng đến giao thông.

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Hưng Yên đã khiến 1 người tử vong vào hôm nay.

Ðể hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm việc đi lại cho người dân, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ các đội tuần tra làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự giao thông trong giờ cao điểm.

Huy động các lực lượng công an các phường, quận, dân phòng, đội tự quản, đoàn thanh niên tham gia điều tiết giao thông tại 37 điểm thường xuyên ùn tắc và 24 điểm có nguy cơ ùn tắc; 660 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tăng cường ở các đơn vị làm công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Tại các tuyến phố trọng điểm, các điểm giao cắt, lực lượng công an phường và đội tự quản của địa phương hỗ trợ cùng lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện, hạn chế xung đột dẫn đến mất trật tự giao thông.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Cục CSGT do Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng - làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác thường trực chiến đấu, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại một số đơn vị thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.Hà Nội.