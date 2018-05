Huế: Phát hiện cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dầu tràm “dỏm”

(Dân Việt) Một cơ sở dầu tràm ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) bị phát hiện sản xuất hàng ngàn chai dầu tràm “dỏm”, trong đó có loại dầu gây dị ứng khi sử dụng cho trẻ em.

Trưa nay (11.5), Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở dầu tràm Phước Quy (địa chỉ 218 đường Chi Lăng, phường Phú Cát, TP.Huế) về hành vi làm ăn gian dối.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 8.5, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Huế bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh dầu tràm Phước Quy. Qua đó kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1.087 chai dầu được dán nhãn mác “Phước Quy” và “Thiên An” nghi vấn không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố. Lực lượng công an đã lấy mẫu kiểm nghiệm và tạm giữ toàn bộ số sản phẩm dầu tràm trên.

Hàng ngàn chai dầu tràm "dỏm" được công an phát hiện tại cơ sở kinh doanh dầu tràm Phước Quy.

Đặc biệt, các trinh sát phát hiện tại cơ sở này có 3 thùng phi nhựa loại 180 lít bên trong chứa dầu chổi. Chủ cơ sở cho biết, số dầu chổi này sẽ chiết vào các chai nhỏ 100ml và được dán nhãn mác dầu tràm cung cấp ra thị trường với giá rẻ. Theo các chuyên gia, dầu chổi này sẽ gây dị ứng nặng khi sử dụng cho trẻ em.

Đến ngày 10.5, Công an TP.Huế nhận được kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên- Huế về số dầu tràm mà cơ quan này lấy mẫu. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, toàn bộ số dầu tràm tạm giữ không đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Cụ thể, hàm lượng Cineol trong các chai dầu tràm nói trên chỉ đạt 5-10%, trong khi theo quy định hàm lượng Cineol của dầu tràm phải đạt từ 40 đến 60%.