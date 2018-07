Hy hữu: Xe tải gây tai nạn ngay giữa trạm thu phí Quốc lộ 1

(Dân Việt) Ngày 22.7, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, một vụ tại nạn hy hữu vừa xảy ra vào khoảng 5h cùng ngày, ngay giữa Trạm thu phí đường bộ Bàn Thạch (Km1298+150 Quốc lộ 1, tại xã An Dân, Tuy An).

Thời điểm trên, xe tải 29C-018.48 do Bùi Thành Tú (26 tuổi) điểu khiển lưu hành theo hướng Nam - Bắc. Khi xe này đang vào trạm thu phí trên thì bị mất thắng, tài xế buộc phải đánh tay lái sang lề phải để tránh một phương tiện đang dừng mua vé phía trước. Xe tải gây tai nạn giữa Tram thu phí Bàn Thạch, Quốc lộ 1 Hậu quả, xe tải 29C-018.48 đã tránh đâm vào người và xe trong trạm thu phí nhưng sau đó lao vào dải phân cách, nổ lốp trước, lật nghiêng, gây hư hỏng nhiều bộ phận xe và hàng hóa; tài xế Tú bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. Sau tai nạn, chiếc xe tải chắn ngang kín một làn đường trạm thu phí trên, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Đầu xe tải bị vỡ nát nhiều nơi. Theo Sở GTVT Phú Yên, trạm Bàn Thạch thu phí đường bộ để góp vốn đối ứng hợp đồng BT cho dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả (chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Đèo Cả). Từ năm 2012, trạm thu phí Bàn Thạch đặt tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên), nằm cạnh khu vực Hầm đường bộ qua đèo Cả (đang thu phí phương tiện qua hầm). Từ đầu năm 2017, trạm thu phí này chuyển đến đặt tại xã An Dân (Tuy An) với lý do để đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các trạm theo quy định của Bộ GTVT.

