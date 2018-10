Kẻ gian tạo cuộc gọi hiển thị số của Công an Đà Nẵng để lừa tiền

Hơn 40 người là nạn nhân của nhóm là đảo xưng danh là cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng.

Ngày 10.10, đại tá Nguyễn Đức Dũng (Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan cảnh báo có nhóm người giả danh Công an Đà Nẵng để lừa đảo tài sản. Đà Nẵng giao Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao vào cuộc điều tra.

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 5 và 6.10, Công an Đà Nẵng nhận được hơn 20 cuộc điện thoại của người dân từ Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Quảng Ninh... phản ánh có người xưng là cán bộ Công an Đà Nẵng thông báo việc họ đang bị điều tra, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Một điều tra viên thuộc Đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng) cho biết, hiện có hơn 40 người trình báo, nhận là nạn nhân.

Kẻ gian đóng giả là nhân viên bưu điện để liên hệ qua số máy bàn của nạn nhân, thông báo về việc nợ cước điện thoại, có bưu phẩm hoặc nợ tiền ngân hàng. Mục đích để lấy số điện thoại di động, thông tin cá nhân.

Nếu bị hại không tin, "nhân viên bưu điện" sẽ chuyển cuộc gọi qua bên "công an". Người đóng vai công an gọi điện đến số di động của nạn nhân, cho biết đang xác minh thông tin số tài khoản ngân hàng nhận tiền từ tội phạm, hoặc người buôn bán ma tuý chuyển vào.

"Người giả danh công an nói người dân muốn chứng minh trong sạch và không liên quan thì chuyển hết tiền trong các tài khoản ngân hàng đang có qua một tài khoản của công an để xác minh. Bị hại tin tưởng thực hiện giao dịch chuyển tiền thì sẽ mất", điều tra viên nói.

Theo Công an Đà Nẵng, nhóm lừa đảo đã sử dụng công nghệ cao cài đặt số điện thoại ảo. Khi gọi cho các nạn nhân, trên điện thoại di động sẽ hiện lên số của trực ban Công an Đà Nẵng. Nếu người dân tra số thì sẽ thấy đúng. Điều này khiến nhiều người tin cuộc gọi đó là của công an.

"Với số điện thoại ảo, nhóm lừa đảo đã biến những cuộc gọi đi hiện số của Công an Đà Nẵng là giả, nhưng khi nạn nhân gọi lại là số thật. Chúng còn tạo hiện trường giả khi nói chuyện điện thoại với các nạn nhân, bằng việc tạo xung quanh có âm thanh tiếng bộ đàm như công an đang làm việc như thật", điều tra viên cho biết thêm.

Những trường hợp người dân gọi điện lại để xác minh đã kịp thời được Công an Đà Nẵng cảnh báo về hành vi lừa đảo, nhờ đó không chuyển tiền vào tài khoản. Ít nhất hai người đã thực hiện giao dịch và bị mất tiền.

Công an Đà Nẵng đề nghị người dân cảnh giác, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, đồng thời trình báo cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao qua số điện thoại: 0694260260.

Tháng 4 vừa qua, một người dân ở Đà Nẵng đã là nạn nhân của chiêu giả danh công an để lừa đảo. Để không muốn dính dáng đến cáo buộc có liên quan đến vụ án nghiêm trọng, chị đã chuyển một tỷ đồng vào tài khoản của một người ở TP.HCM. Khi kể lại chuyện cho chồng, chị biết mình bị lừa và đi trình báo công an.

