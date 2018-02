Kết quả khám nghiệm vụ nổ hầm nhà vệ sinh làm 4 người bị thương

(Dân Việt) Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định, trong quá trình đi vệ sinh anh Phong đốt thuốc hút làm hầm nhà vệ sinh nổ là do khí metan tích tụ.

Ngày 28.2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã có kết quả khám nghiệm hiện trường vụ nổ khí hầm cầu nhà vệ sinh trong nhà trọ khiến 4 người trong gia đình bị thương nặng ở phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một. Các nạn nhân trong vụ việc gồm anh Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long), chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, vợ anh Phong) và 2 con của anh Phong là Lê Danh Khôi (10 tuổi), Lê Thị Kim Hân (5 tuổi).

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một bật lửa trong nhà vệ sinh. Bước đầu, công an xác định, do anh Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đốt thuốc để hút. Do khí metan tích tụ trong phòng trọ và nhà vệ sinh nên khi vừa bật lửa đốt thuốc đã gây nổ.

Khám nghiệm hệ thiết kế xây dựng các hầm cầu của toàn bộ khu nhà trọ và khu vực nhà vệ sinh trong phòng trọ số 8 (nơi xảy ra vụ nổ khí), công an xác định, việc lắp đặt ống thông khí từ các hầm cầu khi xây dựng đã đặt sai hướng ống thông khí. Trong toàn bộ khu nhà trọ, mỗi phòng trọ đều thiết kế, xây dựng có hầm chứa chất thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, các hầm cầu này được kết nối thông nước, chất thải với nhau bằng ống nhựa và có ống thông khí nhưng lại đặt nằm ngang song song với đường ống dẫn chất thải, thay vì đặt hướng thẳng đứng để cho khí metan bốc lên. Do đặt sai hướng ống thông khí nên khí metan tích tụ lâu ngày trong các hầm cầu, đồng thời lại được nối thông với nhau nên phát sinh một lượng khí metan rất lớn.

Một cán bộ điều tra cho biết, dưới nền nhà vệ sinh của phòng trọ có vết nứt sâu. Do đó, khí metan theo vết nứt này thoát ra ngoài, tích tụ trong trong phòng trọ và nhà vệ sinh. Đúng thời điểm khí metan tích tụ nhiều nhất, anh Phong đã bật lửa để châm thuốc hút dẫn đến vụ nổ, gây tai nạn thương tâm.

Người chồng tiên lượng xấu. Ảnh: C.T

Liên quan vụ việc, ngày 27.2, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM tiếp nhận 4 nạn nhân gồm anh Phong, chị Đào và 2 con của anh Phong là Khôi, Hân bị bỏng nặng. Anh Phong bị bỏng 96% độ 2-3, 57% độ 3, kèm theo bỏng hô hấp, đang được điều trị trong phòng cách ly đặc biệt. Bác sĩ tiên lượng bệnh nhân khó hồi phục. Chị Đào bị bỏng 47% độ 2-3, 20% độ 3. Tiên lượng tốt, tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Hai bé Khôi và Hân bị bỏng độ 2 với diện tích nhỏ hơn 20%, tiên lượng tốt. Hiện các cháu đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 tích cực điều trị.

Như đã thông tin, khoảng 5h cùng ngày, trong lúc đi vệ sinh trong phòng trọ, anh Phong bật lửa hút thuốc lá. Lúc này, khí ở trong hầm cầu bắt lửa phát nổ làm thủng mái tôn của phòng trọ, hất văng anh Phong ra ngoài.

Thời điểm này, vợ con anh Phong đang ở trong phòng trọ cũng bị sức ép của vụ nổ văng khắp phòng khiến mọi người bị thương nặng. Được biết, sau thời gian nghỉ Tết, gia đình anh Phong từ Vĩnh Long lên Bình Dương làm công nhân được mấy bữa thì xảy ra tai nạn.