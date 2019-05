Khai thác đất trái phép núi Mò O: Dân tử vong vì phản đối, chính quyền hành xử ra sao?

(Dân Việt) Sau khi người dân tử vong vì tham gia ngăn chặn doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên núi Mò O, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) hứa sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các cựu lãnh đạo xã và người thân lãnh đạo xã thỏa thuận ‘ngầm’ để bán đất cho doanh nghiệp đến san ủi, đào phá trái phép núi Mò O mà người dân liên tục bức xúc phản ánh.

Thời gian qua, doanh nghiệp ngang nhiên 'rút ruột' núi Mò O khiến người dân bức xúc.

Đi phản đối khai thác, người dân tử vong

Ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch UBND xã Cát Tường (huyện Phù Cát) cho biết, bà Trần Thị Bích (60 tuổi, thôn Chánh Lý) bất ngờ ngất xỉu, rồi tử vong tại bệnh viện khi bà cùng nhiều người dân tham gia ngăn chặn doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên núi Mò O vào tối ngày 5.5.

Theo ông Hoàng, Công an xã Cát Tường nhận được tin báo có khoảng 30 người dân thôn Chánh Lý đang chặn xe của Công ty TNHH Xây dựng Bình Diễm khai thác đất trái phép tại chân núi Mò O. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 xe máy đào, 1 xe ben tải mang biển số 43C-04570 trọng tải 15 tấn, lúc phát hiện xe không hoạt động. Lúc đó, bà Trần Thị Bích nằm xỉu cách ô tô tải biển số 43C - 04570 khoảng 5m.

“Bà Bích la lên để phản đối rồi ngất xỉu và được dân làng đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Cát để cấp cứu. Chúng tôi nhận được tin báo, bà này đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Việc bà Bích ngất xỉu tại hiện trường là không có ai tác động hay xô đẩy cả, người dân cũng xác nhận về việc này. Công an huyện Phù Cát và đơn vị pháp y đã đến khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bà Bích tử vong”, ông Hoàng cho biết.

Người dân Chánh Lý làm hàng rào chặn đường đi của đất tặc.

Trong khi đó, anh Phạm Trường Sơn (28 tuổi, con trai bà Bích) bức xúc: “Tình trạng khai thác đất trái phép ở núi Mò O đã diễn ra nhiều tháng nay, tôi đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền địa phương nhưng xã không vào cuộc xử lý kịp thời.

Nếu chính quyền địa phương vào cuộc xử lý dứt khoát, không để kéo dài người dân không bức xúc thì đâu dẫn đến cái chết oan ức của mẹ tôi. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ tôi, xử lý cán bộ bao che cho doanh nghiệp khai thác đất”.

Một khoảnh núi bị đục khoét trái phép.

Không thể kéo dài mãi được?

Người dân thôn Chánh Lý cho hay, tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực này diễn ra rầm rộ từ đầu năm nay. Một số người dân ký đơn kiến nghị tập thể gửi đến chính quyền địa phương nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đến khi các doanh nghiệp khai thác đất trái phép làm ảnh hưởng đến mồ mả dưới chân núi thì người dân liên tục tập trung phản đối, ngăn chặn. Chính quyền xã Cát Tường đến lập biên bản nhưng chỉ vài ngày sau thì tình trạng trên tiếp diễn.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Phù Cát cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã chỉ đạo Công an huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tường sau khi làm việc với các hộ dân phải có báo bằng văn bản cụ thể vụ việc. Chúng tôi cũng làm tất cả các thủ tục liên quan đến trách nhiệm của Công an, Viện kiểm sát để khám nghiệm tử thi của bà Trần Thị Bích để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong”.

Xã Cát Tường nhiều lần lập biên bản xử lý nhưng doanh nghiệp vẫn không 'ngán'.

Chiều 7.5, UBND huyện Phù Cát cũng tổ chức cuộc họp “nóng” để bàn phương án xử lý trách nhiệm liên quan đến việc các doanh nghiệp tự ý khai thác đất trái phép trên núi Mò O để lấy đất bán, khiến người dân bức xúc trong thời gian qua.

“Việc này, chúng tôi đang chỉ đạo rất quyết liệt, không thể để kéo dài mãi được. Về phía gia đình bà Trần Thị Bích, địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng”, ông Kiên nói.

Đề cập đến việc người dân tố cáo một số cựu lãnh đạo của xã Cát Tường cùng người thân lãnh đạo xã đã tự ý bán đất rừng trên núi Mò O, ‘tiếp tay’ cho doanh nghiệp lộng hành đào phá, khai thác đất trái phép trên núi này, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát khẳng định rằng: “Chúng tôi đang nắm lại toàn bộ sự việc, làm rõ những cá nhân, tổ chức nào bán đất cho doanh nghiệp. Ai sai đến đâu sẽ bị xử lý đến đó theo đúng quy định”.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, công an huyện cũng đã có báo cáo sự việc đến Giám đốc Công an tỉnh Bình Định. Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo đến Công an huyện, tiếp tục nắm bắt tình hình để có báo cáo cụ thể sự việc đến Huyện ủy, UBND huyện Phù Cát để chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm vụ việc.

Người dân yêu cầu phải xử lý nghiêm trách nhiệm việc doanh nghiệp phá núi trái phép.

Phó Chủ tịch tỉnh lệnh ‘dẹp’ nạn đất tặc!

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng vào cuộc xử lý việc các doanh nghiệp tự ý đào phá, khai thác đất trái phép ở núi Mò O (thôn Chánh Lý, xã Cát Tường) làm ảnh hưởng đến mồ mả, ruộng đồng khiến người dân bức xúc phản đối quyết liệt.

Ông Trần Châu khẳng định, khu vực núi Mò O hiện UBND tỉnh Bình Định chưa cấp phép và cũng chưa giao cho bất cứ một doanh nghiệp nào khai thác đất. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã lợi dụng tiến độ thi công của đường trục khu kinh tế nối dài (do Ban Quản lý dự án tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư - PV), rồi tự ý mua đất của một số cá nhân, bỏ qua các thủ tục pháp lý để khai thác đất trái phép.

Việc khai thác núi trái phép gây bất bình trong nhân dân thời gian dài.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác không có thi công ở dự án đường trục khu kinh tế nối dài nhưng vẫn lợi dụng vấn đề thi công đường trục nói trên, để khai thác đất trái phép, rồi sử dụng vào cái mục đích khác.

“Việc người dân bức xúc, phản ứng quyết liệt như vậy là do chưa được UBND tỉnh cấp phép mà các doanh nghiệp lại tự ý khai thác đất trái phép”, ông Châu nói.

Ông Trần Châu nhấn mạnh: “Vừa rồi, Chủ tịch và một Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng ra tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp, yêu cầu phải chấn chỉnh xử lý ngay tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp khai thác đất trái phép khi chưa được các cấp thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật”.