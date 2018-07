Khẩn: Lũ ngày càng to, hồ Hòa Bình tiếp tục nhận lệnh mở cửa xả đáy

(Dân Việt) Hồ Hòa Bình tiếp tục nhận lệnh mở thêm 2 cửa xả đáy, nâng tổng số lên 4 cửa để xả nước khi lũ đang đổ về mỗi ngày một lớn hơn.

Cảnh xả lũ rợn tóc gáy ở thủy điện Hòa Bình. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hồi 5h sáng nay (21/7), mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 104,91m, lưu lượng đến hồ 9.942m3/s và đang tiếp tục gia tăng. Tổng lưu lượng xả qua 2 cửa xả đáy đang mở trước đó và lưu lượng chạy máy phát điện là 5.607m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào lúc 10h sáng nay và 1 cửa vào 16h chiều nay (21/7); liên tục phát tối đa qua 8 tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh nên trong đêm qua (20/7) ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Một số nơi có mưa lớn hơn như Phù Yên (Sơn La) 48mm, Sapa (Lào Cai) 42mm, Văn Chấn (Yên Bái) 63mm, Minh Đài (Phú Thọ) 185mm, Ba Vì (Hà Nội) 86mm…

Dự báo, ngày và đêm nay (21/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng xoáy thấp phát triển trên Bắc Bộ nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.