Khởi tố, bắt tạm giam Hưng “kính” - trùm bảo kê chợ Long Biên

(Dân Việt) Chiều tối nay (4.1), tại buổi họp báo của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa tiến hành khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính", sinh năm 1963, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội thông tin vụ khởi tố Hưng "kính". Hưng "kính" bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ "bảo kê" chợ Long Biên. Ngoài Hưng "kính", Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tiến (Tiến "hói", sinh năm 1970, trú tại Hai Bà Trưng) là thành viên tổ bốc xếp. Đối tượng Hưng "kính" (ảnh báo Phụ nữ thành phố HCM). Theo Đại tá Viện, qua điều tra vụ cưỡng đoạt tiền của tiểu thương ở chợ Long Biên, Cơ quan công an xác định, Hưng "kính" là đối tượng cầm đầu trong nhóm đối tượng có dấu hiệu "bảo kê" thu tiền, chèn ép tiểu thương kinh doanh tại chợ Long Biên. Hưng "kính" là Tổ trưởng tổ dịch vụ bốc xếp số 2 của chợ Long Biên và có 2 tiền án, 1 tiền sự. Liên quan đến vụ án này, trước đó vào chiều ngày 5.12, Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn", 50 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (Long "cao," 56 tuổi) và Lê Thanh Hải (Hải "gió", 55 tuổi) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tag: khởi tố hưng kính, bảo kê chợ long biên, công an hà nội, bắt tạm giam, tiểu thương chợ long biên