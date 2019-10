Kỷ luật Trung tá CSGT đứng nhìn đôi tình nhân sát hại nhau ở Ninh Bình

(Dân Việt) Ngày 10/10, thông tin mà Dân Việt nắm được, Công an tỉnh Ninh Bình đã có phương án xử lý đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều - người CSGT đứng nhìn cô gái bị bạn trai dùng kéo đâm tử vong trên địa bàn cách đây 6 tháng.

Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều - Đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Kiều bị giáng từ trung tá xuống đại uý, hạ bậc lương. Lý do đồng chí Kiều nhận án kỷ luật là vì thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.

Về phía cá SCGT chí Kiều, vị cán bộ này cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được đơn vị chấp thuận.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 09h00’ ngày 1/4/2019, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình người dân nhìn thấy 1 nam thanh niên sử dụng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và ngực của 1 phụ nữ, đồng thời cũng tự đâm vào cổ và bụng mình để tự sát.

Hậu quả, người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Ninh Bình khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Đối tượng gây án là Phạm Văn Nghị, sinh năm 1988 và nạn nhân là chị Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1994, cả hai đều trú tại xóm 6, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và có quan hệ yêu đương từ năm 2012.

Đồng chí CSGT bên phải ảnh là Nguyễn Chí Kiều, người này vừa bị giáng bậc hàm, hạ lương vì thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.

Do nghi ngờ Huyền có người yêu mới nên khoảng 08 giờ ngày 01/4/2019, Nghị điều kiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota, BKS 35A – 140.15 đến Ngân hàng BIDV thành phố Tam Điệp tìm gặp chị Huyền để nói chuyện.

Sau đó, Nghị chở Huyền ra bãi đất trống cạnh đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và Nghị đe dọa giết chị Huyền.

Hoảng sợ nên Huyền mở cửa xe bỏ chạy và gặp ông Lê Văn Vẻ, sinh năm 1963, hiện trú tại phố Bình Chương, phường Ninh Khánh đi xe máy ở trên đường. Huyền nhờ ông Vẻ chở mình chạy trốn. Nghị điều khiển xe ô tô đuổi theo và đâm thẳng vào xe máy làm ông Vẻ và chị Huyền ngã ra đường, chị Huyền nằm bất động.

Ngay sau đó, Nghị cầm kéo, mở cửa xe lao ra và đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực chị Huyền; đồng thời cũng tự đâm vào cổ và bụng của mình để tự sát. Hậu quả, chị Huyền tử vong tại chỗ; còn Nghị bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Đến nay, đối tượng đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/4/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Nghị về tội giết người theo Khoản 1, Điều 123 BLHS.

Vụ việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây tranh cãi về chuyện đồng chí Kiều không có những biện pháp quyết liệt để ngăn cản đối tượng Nghị xuống tay giết chết bạn gái tại hiện trường.

Liên quan đến việc đồng chí Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ án: Được xác định là Trung tá Nguyễn Chí Kiều, sinh năm 1966, là cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát nội tỉnh và dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng CSGT đã tạm dừng phân công nhiệm vụ chuyên môn cho CSGT Kiều từ 7h30’ ngày 2/4/2019 để ông này có thời gian làm việc, cộng tác với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án.

Thời điểm xảy ra án mạng, người dân đã quay lại clip đưa lên các trang mạng xã hội với hình ảnh một CSGT tay cầm công cụ hỗ trợ đứng gần đấy. Tuy nhiên, người này không ngăn cản quyết liệt để khống chế đối tượng mà đứng nhìn và gọi điện thoại.

Hình ảnh này được đăng tải khiến dư luận bức xúc về sự thờ ơ của người CSGT.