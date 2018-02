Lãnh đạo Nghệ An mong những người con xa quê hướng về quê hương

(Dân Việt) Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận những tình cảm quý báu của bà con và rất mong trong thời gian tới, những người con xa quê của xứ Nghệ tại Hà Nội tiếp tục hướng về quê hương.

Mới đây, tại Hà Nội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, doanh nhân người Nghệ An đang công tác và nghỉ hưu tại Hà Nội nhân dịp soạn sửa đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Tại đây, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Nguyễn Mạnh Cầm chia sẻ, cuộc gặp hàng năm giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội đồng hương tỉnh Nghệ An tại Hà Nội có ý nghĩa rất lớn, không chỉ nhìn lại một năm hoạt động của Hội đồng hương mà còn là dịp gặp gỡ gắn kết các chi hội, hội đồng hương các huyện, thành, thị của tỉnh Nghệ An tại Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thông báo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh này. Cụ thể, Nghệ An đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng đạt 8,25%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của những năm gần đây và cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (6,81%).

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai từ phải qua) cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh (bìa trái), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bìa phải) trao đổi tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Đức Anh/BNA

“Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trân trọng ghi nhận những tình cảm quý giá của bà con. Tỉnh rất mong muốn những người con xa quê tại Hà Nội tiếp tục hướng về quê hương, có thêm nhiều sinh viên giỏi, trí thức, nhà khoa học chọn quê hương làm nơi cống hiến, công tác, đầu tư lâu dài để ngày một xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ.

Tại cuộc gặp mặt, nhiều người con Nghệ An như Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Công an) đã có nhiều chia sẻ, đóng góp hết sức thiết thực cho định hướng xây dựng và phát triển Nghệ An thành tỉnh giàu mạnh của khu vực và cả nước trong thời gian tới.