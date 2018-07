Lào Cai: Mưa lũ gây ngập lụt đến tận nóc nhà nhiều hộ dân

(Dân Việt) Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ra lũ lụt, ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, Lào Cai) làm thiệt hại nặng về tài sản và hoa màu của người dân.

Thông tin với phóng viên Dân Việt, ông Lương Văn Điệp, Chủ tịch UBND xã Võ Lao cho biết: Trên địa bàn xã bắt đầu có mưa to từ tối 19.7 đến trưa nay (20.7). Hiện tại, mưa vẫn chưa ngớt. Trận mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều đoạn đường lưu thông qua xã bị sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng làm tắc nghẽn giao thông, đặc biệt tại tỉnh lộ 151, đoạn qua cầu Nậm Mả, do lũ tại con suối Nậm Mả dâng cao, giờ đang bị tắc vẫn chưa thông được.

Nhiều thôn, bản dọc các con suối Nậm Mả, suối Nhù chảy qua địa phận xã Võ Lao nước dâng cao, nhiều nơi bị ngâp trong biển nước trắng xóa.

Theo ông Điệp, đến sáng nay, nhiều nơi trên địa bàn xã bị ngập lụt nặng, một số thôn, bản chìm trong biển nước. Lũ tại các con suối dâng cao và mỗi lúc chảy xiết hơn. Tuy chưa có thiệt hại về người nhưng nhiều hộ dân bị cô lập, trong đó hơn 20 hộ bị ngập nước và 4 hộ tại thôn Ngầu I, Ngầu II bị cô lập hoàn toàn, nước ngập cao lên đến tận nóc nhà.

Nặng hơn cả là dọc con suối Nhù qua 3 thôn Ngầu I, Ngầu II, Ngầu III, diện tích lúa rộng hơn 40ha của người dân bị ngập, cuốn trôi, mất trắng.

Nước lũ dâng cao ngập lên đến tận nóc nhà của người dân tại 2 thôn Ngầu I, Ngầu II làm thiệt nặng về tài sản.

Ông Điệp cho hay, hiện nay vẫn đang mưa rất to, chưa có dấu hiệu dừng. Xã đã liên tục phát đi bản tin cảnh báo mưa lũ cho bà con trong xã nâng cao cảnh giác. Cán bộ xã và dân quân tự vệ, công an chia thành nhiều nhóm, tăng cường đến các điểm sạt lở để khắc phục thiệt hại, giúp người dân tại nơi ngập lụt vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Tuyến đường tỉnh lộ 151 qua cầu Nậm Mả bị ngập sâu trong nước làm tắc nghẽn giao thông.