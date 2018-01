Lắp đặt nhiều màn hình LED cỡ lớn để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

(Dân Việt) Lần đầu tiên lọt vào trận chung kết một giải đấu cấp châu lục, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở thành niềm tự hào của hơn 90 triệu dân Việt Nam. Đáp lại tình yêu bóng đá của người hâm mộ, tại Quảng Ninh, nhiều địa điểm xem bóng đá miễn phí đã lên kế hoạch triển khai phục vụ người dân.

Được biết tại TP.Hạ Long, từ 15h ngày 27.1 sẽ chiếu màn hình LED đặt tại Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải để phục vụ người hâm mộ trên địa bàn theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam. Đồng thời nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức cho cán bộ và người lao động cổ vũ đội tuyển trong trận chung kết vì trận đấu diễn ra vào chiều thứ 7.

Nhiều địa phương tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện những khâu lắp đặt cuối cùng màn hình LED cỡ lón phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà.

Huyện miền núi Ba Chẽ của tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức chiếu trận chung kết, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại Quảng trường 4/10, thị trấn Ba Chẽ, thông qua màn hình LED rộng 40m2 để phục vụ nhân dân huyện nhà. Khu vực này có thể phục vụ ít nhất cho 5.000 người xem.

Trong khi đó, huyện Tiên Yên cũng sẽ tổ chức chiếu trận chung kết U23 châu Á trên màn hình LED rộng 60m2 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc. Đại diện Phòng Văn hóa Thông tin của huyện cho hay, khu vực này có thể phục vụ nhu cầu xem và cổ vũ của hơn 10.000 người. Huyện Hải Hà cũng sẽ tổ chức đấu đường truyền vào màn hình LED rộng 60m2 tại Công viên cây xanh thị trấn Quảng Hà, phục vụ nhu cầu xem và cổ vũ đội tuyển của khoảng 3.000 người.

Màn hình LED tại quảng trường 4/10 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh đã sẵn sàng để phục vụ người dân trên địa bàn huyện cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Nhiều màn hình LED cỡ lớn đều được sử dụng để nhân dân cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

TP.Uông Bí cũng đang gấp rút chuẩn bị màn hình chiếu và chỗ ngồi để người dân cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Đồng thời, tại các điểm chiếu lực lượng an ninh được bố trí để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực, giúp người dân có thể “cháy hết mình” cổ vũ đội tuyển nước nhà trong trận đấu mang tính lịch sử này.