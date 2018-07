Miền Bắc sắp xuất hiện xoáy thấp gây mưa ngay sau bão số 3

(Dân Việt) Bắc Bộ vẫn đang có mưa lớn nhiều nơi do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa chưa có dấu hiệu ngưng khi một xoáy thấp gây mưa dự báo sắp xuất hiện.

Miền Bắc khả năng có mưa kéo dài trong nhiều ngày tới. (Ảnh minh họa Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3 đổ bộ vào Thanh Hóa, Nghệ An nên từ chiều 18/7 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to.

Từ đêm qua (18/7) đến 13 giờ chiều nay (19/7), các tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi lớn hơn như Hòa Bình 138mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 289mm, Đô Lương (Nghệ An) 187mm…

Nhận định, từ nay đến hết đêm 21/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Việt Bắc, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa là trọng điểm mưa.

Do mưa lớn kết hợp với các đợt mưa dài ngày trước đây nên các khu vực vùng núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, theo dự báo của tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và một số mô hình dự báo quốc tế (Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu), từ khoảng đêm 23/7, trên khu vực Đông Bắc có khả năng xuất hiện một xoáy thấp gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực Đông Bắc (trọng tâm là Quảng Ninh, Lạng Sơn), sau đó sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ trong các ngày 24-26/7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ báo cáo thường xuyên về các hình thế thời tiết, thủy văn nguy hiểm, đặc biệt về diễn biến của đợt mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Thời tiết khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (20/7) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.