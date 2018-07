Mùa sen tàn, kiếm ngay bạc triệu mỗi ngày nhờ thứ này

(Dân Việt) Hết mùa hoa sen, nhiều hộ gia đình lại tất bật với thu hoạch đài sen, trung bình mỗi ngày thu 2-5 triệu đồng.

Trong thời gian này, cứ vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều hộ gia đình trồng sen tại xã Minh Phượng (Tiên Lữ, Hưng Yên) lại ra đầm thu hoạch đài sen. Sau khi thu hoạch về, người dân bắt đầu làm công đoạn tách hạt ra để bán.

Người dân thu hoạch đài sen kiếm vài triệu đồng mỗi ngày

Với gần 10 ha trồng sen, gia đình ông Đỗ Quang Trì (44 tuổi) thu được khoảng 4-5 triệu đồng mỗi ngày. Ông cho biết: “Hàng ngày, nhà tôi có 2-3 người đi thu hoạch đài sen. Trung bình mỗi ngày thu được khoảng 150-200kg hạt sen”.

Theo ông, đài sen thu hoạch về sẽ bóc tách thành hạt sen và hạt sen có 2 loại là sen chè và sen lão. Đối với sen chè, gia đình ông bán từ 25.000-30.000/1kg, sen lão thì tùy thuộc vào giá thị trường, sen đã được bóc vỏ thì có giá từ 110-120.000 đồng/kg.

Để kiếm thêm thu nhập, người dân còn bán thêm hoa sen.

Đây là vụ thứ 3 nhà ông thu hoạch đài sen. Ông cho biết, ông trồng sen cách đây 3 năm về trước, từ đó cứ đến mùa là sen tự lên mà không cần trồng lại. Đến mùa hoa sen, ông thường bán hoa sen với giá 1.500 đồng/1 hoa.

“Nhiều người chuộng loài hoa này nên họ thường tìm đến mua. Tôi không thể đếm xuể được bao nhiêu bông hoa được bán ra vì quá nhiều người tới mua. Khi hết mùa hoa, không ít người đến hỏi mua những đài sen còn non về ăn. Còn đây là hạt sen đã già, để bán cho những người nấu chè và để chế biến thức ăn khác”, ông Trì tay chỉ vào những đài sen đang nằm ngổn ngang trên sân.

Đài sen thu hoạch về được đổ thành đống, sau đó tách hạt ra bán.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Thuận (40 tuổi, cùng xã) cũng trồng gần 3ha và thu khoảng 2-2,5 triệu đồng/ngày nhờ thu hoạch đài sen. Ông cho hay: “Đây là năm thứ 2 tôi trồng sen nhưng năm nay trồng nhiều hơn năm ngoái. Năm nay sen không được mùa và giá cũng thấp hơn nên thu nhập bị giảm sút”.

Do ruộng trũng, cấy lúa không năng suất, ông quyết định trồng sen để cải thiện thu nhập. Theo ông, mỗi ngày ông thu được 80-100kg hạt sen tươi, dân buôn sẽ đến tận nhà thu mua. Còn loại sen lão, ông phơi khô và cất vào kho, đợi giá cao sẽ bán.

Người dân bán những đài sen non để có thêm thu nhập

Không chỉ bán hạt sen, ông còn bán đài sen non với hoa sen cho người dân quanh vùng. “Năm nay, mọi người đến hỏi nhiều về đài sen non với hoa sen. Tôi bán được khoảng 2000 hoa sen và gần 1500 đài sen non đều với giá 1.500 đồng/bông, đài”, ông chia sẻ.

Theo ông, người trồng chỉ thu hoạch được 2-3 tháng là sen tàn và mỗi năm chỉ thu hoạch được 1 lần, những tháng còn lại cũng không làm gì được trên đất trồng sen. Để tận dụng tối đa, ông kết hợp với nuôi ốc vặn để thêm thu nhập. Theo ông, việc nuôi ốc sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sen mà vẫn trở thành một nguồn thu lớn cho người nông dân.