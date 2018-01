Mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp Hà Nội: 325 triệu đồng

(Dân Việt) Theo đó, mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất ở Hà Nội thuộc về một doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI) với mức thưởng là 325 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 300.000 nghìn đồng. Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất gần 34 triệu đồng còn thấp nhất là 500.000 đồng.

Đây là số liệu vừa được Sở LĐTBXH công bố dựa trên báo cáo lương thưởng Tết thuộc 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội. Dựa trên kết quả này Sở LĐTBXH Hà Nội đã tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2018.

Báo cáo dựa trên 4 loại hình doanh nghiệp. Theo đó, mức thưởng Tết cao dẫn đầu là khối doanh nghiệp FDI với mức thưởng 325 triệu đồng, tiếp sau đó là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết là 60 triệu đồng và xếp thứ 3 là khối doanh nghiệp một thành viên do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ với mức thưởng hơn 50 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Mậu Tuất cao nhất ở Hà Nội thuộc về một lao động ở DN FDI với mức thưởng 325 triệu đồng. Ảnh: IT

Cụ thể với đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Dương lịch 2018 bình quân là 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là gần 34 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Tết Âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 50 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người. Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước mức thưởng Tết Dương lịch 2018 bình quân: 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Còn Tết Âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 6 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh mức thưởng Tết Dương lịch 2018 bình quân 600.000 đồng/người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Tết Âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI thưởngTết Dương lịch 2018 bình quân đạt 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người. Còn Tết Âm lịch 2018, mức thưởng bình quân: 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Qua báo cáo thì thấy thưởng Tết bình quân 2018 trên địa bàn TP.Hà Nội tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%. Trước đó, hàng loạt tỉnh TP cũng đã công bố mức lương, thưởng Tết năm 2018.