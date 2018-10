Nghi án cô gái trẻ bị người yêu cũ đâm gục trên phố Bùi Thị Xuân

(Dân Việt) Sau tiếng kêu cứu, người dân phát hiện cô gái trẻ bị thương gục xuống đường Bùi Thị Xuân (Hà Nội).

Cô gái trẻ bị thương gục trên phố Bùi Thị Xuân.

Tối 14/10, một cán bộ Công an phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, công an phường đang phối hợp với Công an quận xác minh, điều tra vụ việc một cô gái trẻ bị đâm bị thương ở phố Bùi Thị Xuân tối cùng ngày.

Trước đó, trên Facebook, một số người dùng chia sẻ hình ảnh một cô gái bị thương nằm trên mặt đường phố Bùi Thị Xuân, máu chảy rất nhiều trên mặt đường. Một số người dân cố gắng cầm máu cho cô gái chờ lực lượng y tế tới cấp cứu.

Theo thông tin kèm theo, cô gái trẻ bị đối tượng nam được cho là người yêu cũ chặn đường đòi nói chuyện rồi đâm vào lưng. Nghe tiếng cô gái kêu cứu, người dân chạy ra thì đối tượng tấn công đã bỏ chạy, còn cô gái nằm gục giữa đường.

Trao đổi với PV về thông tin trên, cán bộ Công an phường Bùi Thị Xuân cho biết, cơ quan công an đang điều tra, hiện chưa rõ nội dung vụ việc.

“Cô gái đã được đưa đi cấp cứu, chúng tôi chưa rõ tình trạng sức khỏe”, cán bộ Công an phường Bùi Thị Xuân nói.