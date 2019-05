Nghi can vụ thi thể trong bê tông từng về quê nạn nhân để truyền đạo

(Dân Việt) Nghi can Phạm Thị Thiên Hà, người được xác định là chủ mưu của vụ án thi thể trong bê tông ở Bình Dương từng về quê của nạn nhân Trần Đức Linh ở Nghệ An để truyền dạy Pháp luân công cho người dân nhưng bị chính quyền yêu cầu chấm dứt.

Liên quan đến vụ án 2 thi thể được phát hiện trong bê tông tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, đến nay cơ quan công an đã xác định được danh tính và thân nhân của 2 nạn nhân Trần Đức Linh (SN 1969, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (SN 1992, quê Nam Định, tạm trú TP.HCM).

Cũng trong sáng nay (21.5), người thân của nạn nhân Trần Đức Linh cũng đã làm thủ tục nhận thi thể để mai táng. Riêng người thân của nạn nhân Thành hiện đang liên hệ với Công an tỉnh Bình Dương để làm thủ tục nhận xác và lo hậu sự.

Có mặt tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương, nơi bảo quản thi thể 2 nạn nhân), người nhà của ông Trần Đức Linh đã chia sẻ với PV Dân Việt nhiều chi tiết về nghi can Hà và nạn nhân Linh.

Theo chị Trần Thị Nga (45 tuổi, em gái nạn nhân Linh), ông Linh là con thứ 6 trong gia đình có 10 anh em. Sau 15 năm lao động tại Ukraine, ông tiếp tục kinh doanh buôn bán quần áo, đất đai nhưng bị thua lỗ.

Nghi can Hà từng về Nghệ An (quê của nạn nhân Linh) để truyền bá Pháp luân công.

Sau thời gian kinh doanh thất bại, ông Linh bị bệnh ngứa khắp người và bắt đầu theo học Pháp luân công để chữa bệnh. Một thời gian tu luyện, ông Linh truyền thụ cho người thân và một số người khác ở địa phương.

"Anh Linh chăm chỉ lắm, về quê lại kinh doanh, buôn bán khắp nơi. Những ngày nghỉ anh tôi thường hướng dẫn mọi người học theo giáo phái. Lâu lâu nhiều người từ thị xã Thái Hòa, TP.Vinh và huyện Quỳ Hợp đến nhà cùng tu tập để tu luyện. Anh Linh còn dặn dò chúng tôi rằng tu luyện theo môn phái này thì không được sát sinh, không đố kỵ với người khác”, em gái nạn nhân cho hay.

Năm 2015, ông Linh ly dị vợ sau thời gian không hạnh phúc, 2 người con theo mẹ về sống tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

Đến năm 2017, Phạm Thị Thiên Hà có lái xe ôtô 7 chỗ về Nghệ An để cùng ông Linh truyền dạy Pháp luân công cho người dân ở huyện Quỳ Hợp và thị xã Thái Hoà nhưng đã bị chính quyền địa phương phát hiện và yêu cầu chấm dứt.

Sau đó, ông Linh bán nhà để vào miền Nam làm ăn và tiếp tục tu luyện Pháp luân công cùng Hà và nhiều người khác.

Từ đó đến nay, ông Linh chưa về thăm nhà lần nào. Thỉnh thoảng ông gọi điện về thăm hỏi mọi người trong gia đình. Đến tháng 2.2018, gia đình mất liên lạc với ông Linh. Khi người con trai ông chuẩn bị cưới vợ, gia đình gọi điện nhưng không thể liên lạc được.

Em gái nạn nhân Linh nghi ngờ anh trai mình bị sát hại vì không nghe theo hướng tu luyện của nhóm nghi can. Ảnh: V.D

Cũng theo em gái nạn nhân, ngày 5/5/2019 vừa qua, người em dâu của ông Linh bất ngờ nhận được tin nhắn qua điện thoại của nghi can Phạm Thị Thiên Hà nói rằng ông Linh đã đi sai đường, không tuân thủ các quy định tu luyện của môn phái.

Người nhà sau đó đã cố liên lạc lại với nghi can Hà và ông Linh nhưng không được. Đến ngày 18/5/2019, người nhà bất ngờ nhận được thông báo của Công an tỉnh Bình Dương về việc ông Trần Đức Linh nghi bị sát hại, giấu xác vào bê tông và yêu cầu người nhà vào nhận dạng.

“Người phụ nữ tên Hà từng bắt anh trai tôi phải tu luyện theo quy định của cô ấy, anh tôi đã nhiều lần phản đối và không nghe theo sự sắp đặt của cô ta. Chúng tôi nghi ngờ rằng có thể do phản kháng lại hướng tu luyện sai lệch của Hà nên anh tôi đã bị sát hại chứ không phải nhảy lầu tự tử như lời khai của các nghi can”, chị Nga đặt ra nghi vấn.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án và tạm giữ 4 nghi can: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ nghi can Hà), cùng có hộ khẩu tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM; Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người phụ nữ tên Huyền để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương về kết quả khám nghiệm tử thi vụ án 2 thi thể người bị giấu trong bê tông đặt trong căn nhà số 90 ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cho thấy lời khai của nghi can có nhiều mâu thuẫn.

Kết quả khám nghiệm tử thi Linh lại có dấu hiệu bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.

Với nạn nhân Trần Trí Thành, sau khi xét nghiệm có kết quả trùng khớp với lời khai của các nghi can. Thi thể nạn nhân Thành được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông, nguyên nhân tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Nạn nhân Thành bị nghi can Thảo và Hà lừa châm cứu rồi chích điện bằng bình ắc-quy, sau đó siết cổ đến chết, bỏ xác vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang.

Cũng liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Cụ thể, việc nạn nhân Thành có biết nạn nhân Linh chết trước đó, thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can hay không?